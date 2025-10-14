Statele Unite revocă vizele a șase străini pentru discurs denigrator la adresa lui Charlie Kirk

Statele Unite au revocat vizele a șase străini pentru discurs denigrator la adresa lui Charlie Kirk, activistul asasinat pe durata unui eveniment organizat lângă Universitatea de Stat din Utah.

Pe 14 octombrie, cu ocazia zilei de naștere a lui Charlie Kirk, care ar fi împlinit 32 de ani, Donald Trump i-a înmânat Medalia Libertății văduvei activistului într-o ceremonie solemnă, cea mai înaltă distincție civilă.

Departamentul de Stat a comunicat că cei șase străini din Argentina, Brazilia, Germania, Mexic, Paraguay și Africa de Sud, care au făcut comentarii denigratoare la adresa lui Charlie Kirk și-au pierdut dreptul de a mai intra pe teritoriul american. Identitatea acestora nu a fost dată publicității. Au fost concediați jurnaliști, profesori și alți angajați au fost concediați după ce au postat insulte pe rețelele de socializare.

La funeraliile activistului, Donald Trump l-a considerat în discurs „un mare erou american” și „martir” al libertății.

Trump și secretarul de Stat Marco Rubio au declarat că „ne vom apăra frontierele, cultura și cetățenii prin a întări legile imigrației”.

Departamentul a mai transmis, potrivit AP:

„Străinii care profită de ospitalitatea Americii, celebrând asasinarea cetățenilor noștri,vor fi îndepărtați”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Donald Trump îl DECOREAZĂ postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani