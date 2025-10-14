Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îl DECOREAZĂ postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani

Donald Trump îl DECOREAZĂ postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani

14 oct. 2025, 23:26
Donald Trump îl DECOREAZĂ postum pe Charlie Kirk. Activistul conservator asasinat pe 10 septembrie 2025 ar fi împlinit azi 32 de ani
00:36

Momentul înmânării medaliei

00:31

Președintele Donald Trump îi acordă postum lui Charles James Kirk Medalia Prezidențială a Libertății

Președintele Donald Trump îi acordă postum lui Charles James Kirk Medalia Prezidențială a Libertății soției acestuia, Erika, văduva activistului.

00:30

Tucker Carlson, prezent la ceremonie

Tucker Carlson și Bill O’Reilly s-au reunit cu FOX News.

„Numai Charlie putea face asta”, a spus Glenn Beck.

00:28

Trump laudă poliția americană

„Aud sirenele. Sirenele nu sunt corecte politic. Sunt la 3 mile de aici. Ce sunet frumos. Ei opresc crimele”.

00:22

Trump: Radicalii de stânga eșuează și știu asta. Devin foarte violenți

Trump îi aduce în discuție pe adversarii republicanilor conservatori – democrații, liberalii și radicalii de stânga, acuzându-i că sprijină o ideologie satanistă.

„Exemplul său ne-a făcut să vedem legiuni de radicali  de stânga care propagă teroarea. Dușmanii noștri eșuează. Ei știu că eșuează. Ei au ideologia Diavolului. Știu asta”.

a și devin foarte violenți”.

00:01

Trump: „Charlie ne privește acum, știu că este în Rai”

Trump a declarat în discursul său că știe că sufletul lui Charlie Kirk este în Rai.

„Charlie ne privește a

cum, știu că este în Rai. Vremea de azi trebuia să fie ploioasă și înnorată, dar e o zi cu o vreme frumoasă.”

„  Câteva minute. Știa și el. Știa mai multe decât oricine. Dar Chiarlie n-a ratat o ocazie să ne reamintească principiile iudeo-creștine fondatoare ale națiunii noastre până în ultimul său moment și credința sa în măreția Americii și în Gloria Mântuitorului nostru, acum că se odihnește în Rai. Este acolo, se uită la noi. Ar fi trebuit să fie o zi întunecată și înnorată, dar nu este. Niciun artist n-ar fi putut să facă asta. Wow. Este frumos”.

Președintele american Donald Trump îl decorează post-mortem pe activistul Charlie Kirk cu ocazia zilei sale de naștere. Activistul a fost asasinat prin împușcare pe 10 septembrie 2025, în Utah.  

Președintele îi va înmâna Medalia Libertății postumă activistului conservator Charlie Kirk, într-o ceremonie care va avea loc la Casa Albă, marți după-amiază. La ceremonie, alături  de Trump, vor participa vicepreședintele JD Vance, secretari din cabinetul prezidențial, precum și președintele Argentinei, Javier Milei.

Trump a declarat marți la Truth Social că ceremonia va avea loc în Grădina Trandafirilor, unde se află o mulțime numeroasă și entuziastă de participanți. Kirk, o voce importantă în mișcarea MAGA, a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley în timp ce vorbea unei mulțimi mari pe durata unui eveniment prezentat drept „Turneul American Comeback”.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, a preluat ulterior funcția de director executiv al Turning Point USA, grupul fondat și condus de Charlie Kirk. Pe 14 octombrie 2025, activistul născut în 1993 ar fi împlinit vârsta de 32 de ani.

Medalia Prezidenţială a Libertăţii a fost instituită în 1963, de preşedintele John F. Kennedy, pentru persoane care aduc contribuţii excepţionale la securitatea naţională, interesele Statelor Unite, pacea mondială sau dezvoltarea culturală şi civică

Ceremonie organizată și în California 

Și în orașul Sacramento din California, un stat predominant democrat, susținătorii activistului conservator s-au adunat în memoria activistului în ciuda vremii ploioase.

Susținătorii au fost în număr mare în fața Capitoliului orașului, unii susținători  purtând hanorace roșii cu numărul 31, vârsta la care a decedat Charlie Kirk, iar unii șoferi au defilat cu drapele în mașinile lor.

Știre în curs de actualizare

