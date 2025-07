Statele Unite și Israelul și-au retras delegațiile de la negocierile cu HAMAS /„Vom analiza opțiuni alternative”

”Am decis retragerea delegației de la Doha, pentru consultări, după răspunsul organizației Hamas, care arată clar lipsa dorinței de ajungere la un armistițiu în Fâșia Gaza. În pofida eforturilor mediatorilor, Hamas nu pare a acționa coordonat, nici printr-o atitudine de bună-credință”, a declarat Steve Witkoff, emisarul special al președintelui Donald Trump.

”Acum, vom analiza opțiuni alternative de a aduce ostaticii acasă și de a crea un mediu stabil pentru populația Fâșiei Gaza. Este rușinos că Hamas a acționat într-un mod egoist. Suntem determinați în găsirea unei soluții de oprire a acestui conflict și de instituire a păcii în Fâșia Gaza”, a subliniat Steve Witkoff.

We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good…

— Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025