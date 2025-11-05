Prima pagină » Știri externe » Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați

05 nov. 2025, 19:47, Știri externe
SUA traversează prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală declanșată din 1 octombrie 2025 a ajuns la ziua 36. 

Donald Trump aruncă vina pe membrii democrați din Casa Reprezentanților a Congresului SUA. Între timp, funcționarii publici rămân neplătiți. Milioane de americani nu pot apela la servicii esențiale. Chiar și Armata SUA riscă să rămână în urmă cu plățile de la mijlocul lunii noiembrie.

Americanii de rând suferă din cauza polarizării

Nici democrații, nici republicanii nu vor să facă un pas înapoi, potrivit BBC News.  Administrația Trump a redus finanțarea și programele din statele conduse de democrați și a încercat să desființeze agențiile federale conduse de democrați.

Între timp, democrații speră să inverseze scăderea ratelor de aprobare prin luptele tot mai ostile duse cu republicanii,  care au împins conflictele partizane la noi culmi. Însă, adâncirea polarizării politice din Statele Unite provocă daune tot mai mari poporului american.

Lider al senatorilor republicani: „S-ar putea ajunge la o înțelegere”

Liderul majorității, John Thune, cel mai important republican din Senat, a declarat că „instinctul” îi spune că o rezolvare ar putea fi la orizont. Inclusiv 13.000 de controlori de trafic aerian muncesc fără plată.

Pe măsură ce guvernul federal american a intrat într-o perioadă de închidere federală– pentru prima dată în aproape șapte ani – confruntarea dintre administrația președintelui Donald Trump și Partidul Democrat s-a intensificat și mai mult. Administrația Trump a redus finanțarea și programele din statele conduse de democrați și a încercat să desființeze agențiile federale conduse de democrați. Între timp, democrații au dat dovadă de un rar sentiment de unitate, sperând să inverseze scăderea ratelor de aprobare prin intermediul luptei. Această nouă rundă de conflict partizan privind închiderea guvernului este semnificativ diferită de cele anterioare, caracterizată de o ostilitate și o răutate sporite, care au împins conflictele partizane la noi culmi. Adâncirea polarizării politice din Statele Unite, provocă daune tot mai mari poporului american.

Pe măsură ce guvernul federal american a intrat într-o perioadă de închidere federală– pentru prima dată în aproape șapte ani – confruntarea dintre administrația președintelui Donald Trump și Partidul Democrat s-a intensificat și mai mult

„Cred că, pe baza intuiției mele despre cum funcționează aceste lucruri, ne apropiem de o ieșire din situația asta”, a spus Thune.

Republicanul le-a spus reporterilor de la Capitol Hill că exisă indicii că democrații moderați vor fi dispuși să negocieze cu republicanii și să ajungă la o înțelegere înainte de Ziua Recunoștinței de pe 27 noiembrie 2025.

În primul mandat prezidențial al lui Trump, cea mai lungă închidere federală a fost în 2019. A durat 35 de zile

