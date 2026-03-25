NASA alocă 20 de miliarde de dolari pentru o bază pe Lună. Ce vrea agenția mai exact să construiască

Într-o schimbare majoră privind strategia de explorarea spațială, NASA a anunțat că va aloca 20 de miliarde de dolari pentru construirea unei baze operaționale pe Lună. Concret, agenția americană renunță la planurile pentru o stație spațială pe orbită lunară și se angajează, în schimb, să construiască o bază pe suprafața Lunii.

În paralel, NASA accelerează planurile de a trimite spre Marte o navă spațială propulsată nuclear.

Programul Artemis, baza viitoarelor planuri ale NASA

Jared Isaacman, administrator la NASA, a prezentat aceste modificări marți, 24 martie, în cadrul unei întâlniri la Washington, DC la care au participat parteneri, contractori și oficiali guvernamentali implicați în Programul Artemis, scrie Al Jazeera. Printre altele, el a precizat că agenția va extinde misiunile robotice pe Lună și va pune bazele utilizării energiei nucleare pe suprafața acesteia.

Isaacman, numit în funcție de președintele Donald Trump, a subliniat că aceste schimbări fac parte dintr-o revizuire amplă a strategiei pe termen lung „de la Lună la Marte”. Viitoarea bază lunară este concepută pentru a susține o prezență umană de durată pe suprafața satelitului natural al Pământului. Înainte de revenirea astronauților, programată pentru finalul acestui deceniu, misiunile robotice vor pregăti terenul, vor testa tehnologii și vor începe dezvoltarea infrastructurii necesare.

De asemenea, NASA a mai anunțat intenția de a lansa, înainte de sfârșitul anului 2028, nava spațială Space Reactor 1 Freedom. Practic, americanii se lansează într-o misiune destinată demonstrării propulsiei electrice nucleare în spațiul cosmic, în drumul către Marte. Această navă va transporta elicoptere pe Planeta Roșie, similare cu Ingenuity, care a zburat alături de roverul Perseverance.

Potrivit NASA, acest pas va contribui la trecerea tehnologiei de propulsie nucleară de la faza de laborator la misiuni spațiale operaționale.

Elicopterul Ingenuity a fost primul aparat de acest gen care a realizat un zbor controlat și propulsat pe o altă planetă. Elicopterul a ajuns pe Marte atașat roverului Perseverance și a asolizat în februarie 2021.

Stația Lunar Gateway, suspendată

Stația Lunar Gateway, dezvoltată în colaborare cu parteneri internaționali și contractori precum Northrop Grumman, urma să servească drept punct de sprijin pentru astronauți înainte de coborârea pe Lună. Acum, însă, NASA anunță că va redirecționa unele dintre componentele Gateway pentru utilizare directă pe suprafața Lunii.

Decizia luată ridică semne de întrebare cu privire la rolul viitor al partenerilor internaționali, precum Japonia, Canada și European Space Agency, care își asumaseră contribuții la stația orbitală.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că suspendăm Gateway în forma sa actuală și ne concentrăm pe infrastructura care susține operațiuni de lungă durată pe suprafața Lunii”, a declarat Isaacman.

Modificările aduse Programului Artemis, considerat principalul proiect al NASA, reconfigurează contracte în valoare de miliarde de dolari și vin într-un context de competiție tot mai intensă cu China, care își propune să trimită astronauți pe Lună până în 2030. Programul a fost lansat în 2017 în timpul primului mandat al lui Trump și prevede reluarea misiunilor lunare regulate, ca o continuare a programului Apollo, încheiat în 1972.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pas uriaș pentru omenire, repetat după jumătate de secol. Ținta secretă fixată de NASA misiunii Artemis din 1 aprilie, data startului către cea de-a doua aselenizare din istorie

EXCLUSIV | Românul care face parte din echipa misiunii Artemis 1 dezvăluie când ar putea fi o nouă încercare de zbor pe Lună. „Când creezi ceva pentru prima oară, te aștepți și la situații neprevăzute”

Ce vor mânca astronauții în misiunea Artemis II, când vor fi în preajma Lunii?

Recomandarea video

Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video | Primele imagini în detaliu cu Cybercab de la Tesla. Nu are volan, dar introduce clapetă pentru deschiderea ușilor
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
De ce unele opere de artă ajung capodopere, iar altele dispar fără urmă?
MILITAR Negocieri de pe poziții de forță. În timp ce invită Iranul la discuții de pace, SUA se pregătesc să trimită 3.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu
14:19
Negocieri de pe poziții de forță. În timp ce invită Iranul la discuții de pace, SUA se pregătesc să trimită 3.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu
EXTERNE Patriarhia Ierusalimului confirmă suspendarea tradiționalei Procesiuni de Florii
14:16
Patriarhia Ierusalimului confirmă suspendarea tradiționalei Procesiuni de Florii
NEWS ALERT Iranul susține că a lansat rachete asupra portavionului USS Abraham Lincoln. „Vor urma și alte lovituri“
14:15
Iranul susține că a lansat rachete asupra portavionului USS Abraham Lincoln. „Vor urma și alte lovituri“
FLASH NEWS Orban face o mișcare de forță și închide robinetul de gaz pentru Zelenski: „Cât timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria”
13:48
Orban face o mișcare de forță și închide robinetul de gaz pentru Zelenski: „Cât timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria”
EXCLUSIV Cioloș, în cărți pentru o nouă sinecură. Turcescu: N-a muncit o zi în viață/A slujit pe oricine a trebuit/Un produs al statului francez
13:48
Cioloș, în cărți pentru o nouă sinecură. Turcescu: N-a muncit o zi în viață/A slujit pe oricine a trebuit/Un produs al statului francez
FLASH NEWS Semnale de alarmă de la greii din energie. După OMV, șeful Shell avertizează că Europa ar putea rămâne fără combustibil. Ce măsuri au luat asiaticii
13:46
Semnale de alarmă de la greii din energie. După OMV, șeful Shell avertizează că Europa ar putea rămâne fără combustibil. Ce măsuri au luat asiaticii

Cele mai noi

Trimite acest link pe