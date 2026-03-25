NASA alocă 20 de miliarde de dolari pentru o bază pe Lună. Ce vrea agenția mai exact să construiască

Într-o schimbare majoră privind strategia de explorarea spațială, NASA a anunțat că va aloca 20 de miliarde de dolari pentru construirea unei baze operaționale pe Lună. Concret, agenția americană renunță la planurile pentru o stație spațială pe orbită lunară și se angajează, în schimb, să construiască o bază pe suprafața Lunii.

În paralel, NASA accelerează planurile de a trimite spre Marte o navă spațială propulsată nuclear.

Programul Artemis, baza viitoarelor planuri ale NASA

Jared Isaacman, administrator la NASA, a prezentat aceste modificări marți, 24 martie, în cadrul unei întâlniri la Washington, DC la care au participat parteneri, contractori și oficiali guvernamentali implicați în Programul Artemis, scrie Al Jazeera. Printre altele, el a precizat că agenția va extinde misiunile robotice pe Lună și va pune bazele utilizării energiei nucleare pe suprafața acesteia.

Isaacman, numit în funcție de președintele Donald Trump, a subliniat că aceste schimbări fac parte dintr-o revizuire amplă a strategiei pe termen lung „de la Lună la Marte”. Viitoarea bază lunară este concepută pentru a susține o prezență umană de durată pe suprafața satelitului natural al Pământului. Înainte de revenirea astronauților, programată pentru finalul acestui deceniu, misiunile robotice vor pregăti terenul, vor testa tehnologii și vor începe dezvoltarea infrastructurii necesare.

De asemenea, NASA a mai anunțat intenția de a lansa, înainte de sfârșitul anului 2028, nava spațială Space Reactor 1 Freedom. Practic, americanii se lansează într-o misiune destinată demonstrării propulsiei electrice nucleare în spațiul cosmic, în drumul către Marte. Această navă va transporta elicoptere pe Planeta Roșie, similare cu Ingenuity, care a zburat alături de roverul Perseverance.

Potrivit NASA, acest pas va contribui la trecerea tehnologiei de propulsie nucleară de la faza de laborator la misiuni spațiale operaționale.

Elicopterul Ingenuity a fost primul aparat de acest gen care a realizat un zbor controlat și propulsat pe o altă planetă. Elicopterul a ajuns pe Marte atașat roverului Perseverance și a asolizat în februarie 2021.

Stația Lunar Gateway, suspendată

Stația Lunar Gateway, dezvoltată în colaborare cu parteneri internaționali și contractori precum Northrop Grumman, urma să servească drept punct de sprijin pentru astronauți înainte de coborârea pe Lună. Acum, însă, NASA anunță că va redirecționa unele dintre componentele Gateway pentru utilizare directă pe suprafața Lunii.

Decizia luată ridică semne de întrebare cu privire la rolul viitor al partenerilor internaționali, precum Japonia, Canada și European Space Agency, care își asumaseră contribuții la stația orbitală.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că suspendăm Gateway în forma sa actuală și ne concentrăm pe infrastructura care susține operațiuni de lungă durată pe suprafața Lunii”, a declarat Isaacman.

Modificările aduse Programului Artemis, considerat principalul proiect al NASA, reconfigurează contracte în valoare de miliarde de dolari și vin într-un context de competiție tot mai intensă cu China, care își propune să trimită astronauți pe Lună până în 2030. Programul a fost lansat în 2017 în timpul primului mandat al lui Trump și prevede reluarea misiunilor lunare regulate, ca o continuare a programului Apollo, încheiat în 1972.

Pas uriaș pentru omenire, repetat după jumătate de secol. Ținta secretă fixată de NASA misiunii Artemis din 1 aprilie, data startului către cea de-a doua aselenizare din istorie

EXCLUSIV | Românul care face parte din echipa misiunii Artemis 1 dezvăluie când ar putea fi o nouă încercare de zbor pe Lună. „Când creezi ceva pentru prima oară, te aștepți și la situații neprevăzute”

Ce vor mânca astronauții în misiunea Artemis II, când vor fi în preajma Lunii?