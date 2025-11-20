STUDIU: Primul sărut a fost practicat de cimpanzei în urmă cu 21 milioane de ani. De când au început oamenii să practice gestul de afecțiune

În cadrul unui studiu de la Universitatea din Oxford, oamenii de știință au stabilit când anume ar fi avut loc „primul sărut” din istoria omenirii.

Neanderthalienii și Homo Sapiens au fost primele specii de hominide care au practicat acest gest de afecțiune, cu circa 40.000 de ani în urmă, potrivit BBC. Autorii studiului susțin însă că acest obicei a fost practicat și de alte specii de animale cu mult timp în urmă.

În urma analizelor, oamenii de știință au descoperit că au fost cazuri în care oamenii Homo Sapiens și Neanderthalienii s-au cuplat în urma analizelor din care a reieșit că împărtășeau aceiași microbi.

„Nu s-ar fi întâmplat într-un alt mod decât printr-un schimb de fluide, adică, se sărutau”, susține Dr. Matilda Brindle, biolog și autor al studiului.

Primul sărut a avut loc acum 21 milioane de ani

Efectuând studii asupra maimuțelor bonobo, cimpanzeilor și urangutanilor, autorii studiului au estimat că sărutul a fost practicat în rândul primatelor în urmă cu circa 16 – 21 milioane de ani. Însă, scopul sărutului nu era de natură romantică, ci mai degrabă avea o utilitate practică: transferul mâncării mestecate de la mamă la copil sau între parteneri.

Acest obicei a fost observat și la peștii din Franța, cunoscuți ca „mormăitul francez” sau „mormăitul bananei”, numiți așa din pricina solzilor de culoare galbenă.

Istoria sărutului la oameni

Primele referințe scrise despre sărutul la oameni provine din textele vedice vechi de 3.500 de ani. Sărutul a fost practicat și în Egiptul Antic și în Mesopotamia din anii 2500 î.Hr., cu scop romantic sau ritualic. Textele medicale mesopotamiene menționează simptomele herpesului transmis prin sărut încă din timpul Epocii Bronzului. I se spunea „boala bu’shanu”. De asemenea, sărutul este menționat și în poezia sumeriană și în poemele egiptene de dragoste, precum și în versetele din Cartea Genezei din Vechiul Testament.

O frescă (cea din imagine) de la 1800 î.Hr. ilustrează un cuplu de babilonieni goi (persoana cu barbă din partea de jos este bărbat, persoana de sus cu părul lung este femeie) care se sărută și întrețin contacte sexuale. Relicva este expusă la Muzeul Britanic din Londra, potrivit Mediafax.

Când a apărut „sărutul franțuzesc”

În urma unui ritual iudaic, Iacob și-a sărutat tatăl Isaac pentru a obține binecuvântarea și a-i moșteni averea. Xenofon și Herodot au scris despre sărutul dintre bărbații perși – aceștia se sărutau pe gură pentru a-și exprima respectul. Sărutul pasional a fost practicat de romani – cunoscut ca „suavium”. Rudele se sărutau cu gura închisă și pe buze – „basium”.

De la 1500 î.Hr., în textele în sanscrită și în „Kama Sutra” din secolul 3 d.Hr., este descris sărutul cu limba în gură. Termenul de „sărut franțuzesc” (sărutul cu limba) a apărut de la începutul secolului 20. I se spunea „franțuzesc” pentru că francezii aveau reputație de popor aventuros și pasionat de sex în cultura populară britanică.

