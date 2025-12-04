Viktor Orban vrea să devină jucător pe piața petrolieră. MOL Ungaria vrea să cumpere benzinăriile deținute de Lukoil în Europa

Corporația maghiară de petrol și gaze MOL a informat oficialii americani că este interesată să achiziționeze activele companiei ruse LUKOIL din Europa, anunță Reuters. Astfel, MOL se alătură unei liste tot mai mari de candidați care doresc să preia activele companiilor rusești sancționate de Statele Unite, Lukoil și Rosneft.

Lukoil discută în prezent cu mai mulți giganți petrolieri, printre care Exxon Mobil și Chevron, dar și investitori din Orientul Mijlociu. Termenul limită impus de Statele Unite este 13 decembrie.

Lukoil deține o rețea internațională de benzinării în Europa, Asia și SUA, care totalizează aproximativ 2.456 de stații, dintr-un total global de 5.336. Lukoil mai deține rafinării în Europa și acțiuni în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak și Mexic.

Compania maghiară MOL dorește să cumpere rafinăriile și stațiile de alimentare cu combustibil ale companiei ruse din Europa, precum și participații la punctele de producție de petrol din Kazahstan și Azerbaidjan, a declarat o sursă pentru Reuters.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, un aliat de lungă durată al președintelui american Donald Trump, a discutat planurile companiei MOL în cadrul vizitei sale de la Casa Albă, din 7 noiemrbie. Această vizită a lui Orban în Statele Unite i-a mai oferit lui Orban o derogare de un an de al sancțiunile americane pentru a continuă să utilizeze petrolul și gazele rusești.

Budapesta se bazează în mare măsură pe energia rusească, iar Orban, aflat la putere de 15 ani, a încercat mult timp să mențină relații bune atât cu Moscova, cât și cu Washingtonul.

