Președintele Nicușor Dan va participa, joi și vineri, 26-27 noiembrie, la reuniunea extraordinară a Consiliului Europei. Tema centrală a discuțiilor va fi viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

Ca obiectiv separat, șeful statului a transmis că își dorește ca România să primească mai mulți bani din viitorul buget al Uniunii Europene.

Agenda de joi a președintelui

Potrivit agendei oficiale, șeful statului participă joi, începând cu 10:15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni.

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Începând cu ora 11:00, Nicușor Dan va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului Europei. Șeful statului va lua parte la reuniunea Euro Summit în format incluziv, la reuniunea Consiliului cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și la un dejun de lucru în format UE-27.

Miercuri, Nicușor Dan a precizat că delegația țării noastre face „toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare consistentă” din viitorul buget al Uniunii Europene.

„Astăzi am avut o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine. Am analizat și agreat poziția României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034”, a scris șeful statului pe Facebook.

El a amintit că pregătirea acestui moment a inclus și o consultare publică, organizată marți la Administrația Prezidențială, la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte părți interesate, pentru a integra perspective și priorități diverse în definirea poziției României.

„Împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți facem toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților sale de dezvoltare. Susținem, în continuare, un buget european ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenție propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene”, a transmis președintele.

România nu susține reduceri substanțiale ale bugetului UE

Nicușor Dan a subliniat că România nu susține reduceri substanțiale ale bugetului european.

„Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană. Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună”, a precizat președintele.