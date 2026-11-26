George Simion, președintele AUR, este așteptat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, pentru audieri în calitate de suspect. El a făcut anunțul în această săptămână într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Update 9:41: Susținătorii lui George Simion încep să se strângă în fața Parchetului General. Liderul AUR va sosi în jurul orei 11:00.

Știre inițială

”Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General!”, a scris George Simion marți seara pe Facebook. Președintele AUR și-a încheiat mesajul cu un îndemn adresat susținătorilor săi: ”Nu trădăm, nu renunțăm!”

George Simion a susținut că citarea sa în calitate de suspect ar reprezenta un răspuns politic după ce luni seara, AUR a prezentat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 din România. În replică, Parchetul General a precizat că procedura de citare a fost efectuată vineri, 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi, cu trei zile înainte ca AUR să prezinte public raportul.

De asemenea, George Simion a precizat miercuri că a fost sunat pe telefonul soției de un număr necunoscut.

”Soția era cu fetița mică și suna un număr necunoscut și i-am zis: «Lasă că răspund eu». Și era un domn polițist care a zis că sunt citat. Am întrebat ce procuror și mi-a zis procurorul Rareș Petru Stan. Noi suntem familiarizați cu numele acestui procuror, Rareș Petru Stan, pentru că e același care cu trei zile înainte de alegerile europarlamentare ne-a așteptat în fața scărilor de bloc pe toți din echipa de conducere și ne-a luat telefoanele, laptopurile — nici acum nu le-am primit”, a declarat George Simion.

În ce dosar este vizat George Simion

La postarea privind anunțul, mai mulți susținători ai săi l-au întrebat despre ce dosar este vorba. În replică, președintele AUR a precizat că este un dosar de instigare publică.

”Am primit o citație vineri pentru a fi audiat pe data de 26noiembrie și am fost sunat astăzi de un domn polițist de la cercetări penale pe telefonul soției! Am crezut că este altă speță dar pare că este fix aceeași: instigare publică!! Vom vedea joi cu ce am greșit în fața regimului, alte informații nu am acum să pot oferi”, a spus Simion.