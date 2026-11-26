Donald Trump a prezentat un nou plan de taxe vamale care vizează 14 parteneri comerciali ai SUA, printre care UE, China și Japonia. Pentru produsele europene este propus un plafon tarifar de 15%, ceea ce ar putea impacta inclusiv țara noastră.

Administrația de la Washington pregătește o nouă serie de tarife comerciale, în urma unei investigații desfășurate pe parcursul a opt luni privind subvențiile acordate industriilor străine și capacitatea excesivă de producție din mai multe economii ale lumii.

Potrivit Washington Post, autoritățile americane susțin că aceste practici favorizează exporturile la prețuri care afectează competitivitatea producătorilor din Statele Unite.

Noile taxe vamale nu vor intra imediat în vigoare. Washingtonul a programat pentru 25 ianuarie 2027 o audiere publică, înainte de a lua o decizie privind aplicarea măsurilor.

Ce taxe vamale pregătește Trump pentru UE și China

Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și Elveția ar urma să fie supuse unui plafon tarifar de 15%, care include taxele vamale deja aplicate în baza regimului națiunii celei mai favorizate. Practic, măsura vizează implicit și România, în calitate de stat membru al UE, în ceea ce privește exporturile către piața americană care intră sub incidența noilor tarife.

În cazul Chinei, administrația Trump propune un tarif de 20%, în concordanță cu armistițiul comercial dintre Washington și Beijing, care expiră pe 10 ianuarie 2027. În absența unei prelungiri a acordului, taxele ar putea ajunge la până la 40%.

Pentru ceilalți parteneri comerciali, Trump propune pentru Vietnam taxe de 20% în cazul unui acord comercial sau 35% dacă negocierile eșuează. De asemenea, pentru Cambodgia, Indonezia, Malaysia, Thailanda și Bangladesh, liderul SUA vrea taxe de 18%.

Totodată, Singapore ar putea avea taxe suplimentare americane de 10%, iar India – 17% dacă ajunge la un acord cu Washingtonul sau 25% în lipsa unei înțelegeri.

Noile tarife nu ar urma să fie cumulate cu taxele de 10-12,5% introduse anterior în urma unei investigații privind munca forțată și nici cu anumite taxe sectoriale aplicate importurilor de oțel, aluminiu și automobile.

Beijingul a respins acuzațiile administrației americane privind supraproducția industrială. Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a susținut că problema invocată de autoritățile americane nu există și nu ar trebui utilizată ca pretext politic.

Washingtonul acuză de mai mult timp autoritățile chineze că acordă subvenții masive unor sectoare precum industria auto, siderurgia și producția de panouri solare, facilitând exporturile la prețuri reduse.

Separat, administrația americană a propus introducerea unei taxe de 10% pentru importurile de aeronave comerciale produse de compania braziliană Embraer, precum și majorarea tarifelor pentru anumite cantități de zahăr importate din Brazilia.

Bursele americane, în scădere după anunțarea noilor măsuri comerciale

Planul reprezintă o nouă încercare a administrației Trump de a reconstrui sistemul de taxe vamale, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat, în februarie 2026, o parte dintre tarifele generalizate introduse anterior.

De această dată, autoritățile americane invocă Secțiunea 301 din Legea comerțului din 1974, care permite Washingtonului să adopte măsuri împotriva unor practici comerciale considerate neloiale.

Anunțul vine la câteva săptămâni după înfrângerea zdrobitoare a republicanilor în alegerile pentru Congres din noiembrie, desfășurate pe fondul nemulțumirilor populației americane privind costul vieții.

Democrații au criticat noile propuneri tarifare, avertizând că acestea ar putea determina creșterea prețurilor suportate de consumatorii americani.

Principalii indici bursieri de pe Wall Street au deschis ședința de tranzacționare de miercuri cu pierderi de peste 1%. De asemenea, indicele Nasdaq a înregistrat o scădere de peste 3%, pe fondul noilor tensiuni comerciale și al vânzărilor de acțiuni din sectorul tehnologic.