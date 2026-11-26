În cursul dimineții de joi, 26 noiembrie, Poliția Română a declanșat o operațiune uriașă cu 158 de percheziții în București și 28 de județe. Sunt vizate operațiunile ilegale cu articole pirotehnice. Perchezițiile sunt efectuate într-un dosar coordonat de un procuror din Găești.

La operațiune participă polițiști din Dâmbovița, structurile de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cele de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul echipelor din țară.

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„În dimineața zilei de 26 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, împreună cu polițiștii Direcției de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, precum și cu sprijinul a 28 de inspectorate de poliție județene și al Direcției Generale a Poliției Municipiului București, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, au pus în executare 158 de mandate de percheziție domiciliară în 28 de județe, precum și în municipiul București”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Descinderi de amploare înainte de sărbători. Sunt vizate operațiunile ilegale cu articole pirotehnice

Ancheta vizează operațiuni ilegale cu articole pirotehnice, de la producere și depozitare până la vânzare și folosire. Sunt cercetate fapte care implică produse din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, desfășurate fără drept.

„Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept”, precizează IGPR.

Acțiunea are loc înaintea sărbătorilor de iarnă, când crește cererea pentru petarde și artificii, iar autoritățile intensifică verificările. Poliția nu a precizat câte persoane sunt vizate, în ce județe au loc perchezițiile sau ce materiale au fost ridicate.

Vă reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, în cadrul operațiunii „Pirotehnic”, polițiștii au deschis 179 de dosare penale și au constatat 189 de infracțiuni. Poliția Română a intensificat controalele privind vânzarea și deținerea articolelor pirotehnice înaintea sărbătorilor de iarnă. În perioada 21 septembrie-19 noiembrie, au fost desfășurate 584 de acțiuni la nivel național. Sunt cercetate 177 de persoane. Totodată, au fost efectuate 25 de percheziții și aplicate 20 de amenzi, în valoare totală de peste 54.000 de lei. Cea mai mare captură a depășit 10 tone de materiale pirotehnice, în valoare de peste 440.000 de lei. Întreaga cantitate a fost confiscată de autorități.