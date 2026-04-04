SUA le-au arestat pe nepoata și pe strănepoata generalului Soleimani, care a fost asasinat de americani acum 6 ani

Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că nepoata și strănepoata generalului Qasem Soleimani, șeful Gărzilor Revoluționare Iraniene asasinat de SUA pe 3 ianuarie 2020, au fost arestate.

Potrivit comunicatului prezentat pe site-ul Departamentului de Stat, Marco Rubio le-a revocat statutul de rezident permanent legal în SUA lui Hamideh Soleimani Afshar și al fiicei sale. Cu toate acestea, fiica lui Soleimani a numit afirmațiile Departamentului de Stat ca fiind false, spunând că persoanele arestate „nu au nicio legătură” cu tatăl ei.

Qasem Soleimani a fost cel mai puternic comandant militar al Iranului, dar pe 3 ianuarie 2020 a fost ucis într-un atac aerian american în Irak, ordonat de Donald Trump în primul său mandat de președinte. În urma atacului cu rachetă, Soleimani a mai putut fi identificat doar după inelul pe care îl purta pe deget.

Astăzi, pentru susținătorii regimului de la Teheran, Soleimani este văzut ca un martir și un simbol al luptei împotriva Occidentului. Iranul organizează regulat ceremonii la mormântul său din Kerman pentru a întări acest narativ de unitate națională.

Într-o postare pe pagina de X, secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că cele două femei se află în prezent în custodia Serviciului de Imigrare și Control Vamal și așteaptă să fie expulzate din țară. Potrivit lui Rubio, cele două persoane dețineau „o carte verde” și trăiau în SUA în Statele Unite.

Departamentul de Stat a precizat că nepoata generalului iranian ucis este o „susținătoare declarată” a regimului de la Teheran și promova în mod regulat propaganda iraniană pe contul său de socializare.

Pe de altă parte, fiica generalului Soleimani, Narjes Soleimani, a declarat că cele două persoane arestate nu au nicio legătură cu tatăl ei, iar afirmațiile Departamentului de Stat sunt false.

