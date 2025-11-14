SUA desemnează ANTIFA din Germania, Italia și Grecia drept „organizație teroristă”. ANTIFA Germania amenință că „dă foc unui oraș”

Departamentul de Stat va desemna patru grupuri legate de Antifa care operează în Europa drept „organizații teroriste străine”.

Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a spus într-o declarație că a desemnat Antifa Ost din Germania, plus alte trei grupuri din Grecia și Italia, drept „organizații teroriste” acuzate pentru violență.

Antifa, radicalii de stânga și anarhiștii anunță revolte masive în orașul german Giessen, deoarece partidul AfD dorește să-și înființeze noua organizație de tineret pe 29 și 30 noiembrie.

Statele Unite au desemnat ieri grupul german Antifa drept o organizație teroristă internațională. Administrația Trump a atenționat că va viza grupuri din întreaga lume.

„Grupurile afiliate acestei mișcăro își atribuie ideologii marxiste sau anarhiste revoluționare, inclusiv anti-americanismul, anti-capitalismul și anti-creștinismul, folosindu-le pentru a incita și a justifica atacurile violente la nivel intern și peste ocean. Statele Unite vor continua să folosească toate instrumentele la dispoziție pentru a ne proteja securitatea națională și siguranța publică și vom preveni finanțarea și aprovizionarea cu resurse către teroriști, inclusiv grupurile ANTIFA de pe tot globul”, a spus secretarul de Stat, Marco Rubio, potrivit Reuters.

Sursa Foto: Profimedia/Shutterstock

