SUA dezvăluie cea mai nouă grenadă de ultimă generație

Armata SUA a dezvăluit cea mai nouă armă mortală introdusă. Este prima nouă grenadă inventată de la Războiul din Vietnam încoace. Cunoscută ca M111, aceasta va fi o grenadă specifică războaielor urbane când trupele vor avea de-a face cu eliberarea clădirilor pentru a captura și menține sub ocupație un teritoriu.

Potrivit CNN, grenada va diminua riscul victimelor colaterale. Este prima grenadă de mână introdusă în forțele SUA de la 1968, când a fost creată grenada MK3A2. Muniția a fost retrasă fiindcă conținea azbest, o fribră cancerigenă ce putea fi fatală soldaților.

În urma retragerii grenadei MK3A2, soldații americani au fost nevoiți să folosească grenada M67, al cărei şrapnel se împrăștie în toate direcțiile la momentul exploziei. Aceasta poate răni sau ucide forțele prietene, civili sau chiar pe soldații însiși, nu doar pe inamici.

Bucățile de șrapnel pot devia când lovesc obiecte din metal sau din ciment sau pereții slabi.

În schimb, noua grenadă prduce un șoc exploziv care poate ucide sau incapacita inamicii, care nu se mai pot adăposti în spatele pereților interiori, mobilierului sau aparatelor pe care șrapnelul nu le poate străpunge, a declarat armata.

„O grenadă care utilizează BOP poate elibera rapid o cameră de combatanți inamici, lăsând loc unde să se ascundă, asigurând în același timp siguranța forțelor prietene”, a declarat colonelul Vince Morris, manager de proiect pentru programul de la Arsenalul Picatinny din New Jersey, într-un comunicat de presă al Armatei.

„Când unda de înaltă presiune întâlnește pe cineva, aceasta comprimă și decomprimă violent țesutul”, explică o fișă informativă a Armatei.

„Timpanele, plămânii, ochii și tractul gastrointestinal sunt cele mai expuse riscului de ruptură și deteriorare gravă din cauza exploziilor mai mici.”

Undele de șoc mai mari pot deteriora creierul sau chiar pot distruge membrele, adaugă acesta.

Armata a dezvoltat noua grenadă cilindrică, de mărimea palmei, după experiența din războaiele anterioare din Orientul Mijlociu, a spus Morris în comunicatul Armatei.

„Una dintre lecțiile cheie învățate din luptele urbane din ușă în ușă din Irak a fost că grenada M67 nu a fost întotdeauna instrumentul potrivit pentru această sarcină. Riscul de fratricid de cealaltă parte a… „Zidul era prea înalt”, a spus el.

Grenada de fragmentare M67 nu va dispărea. Trupele o vor purta în continuare pentru a fi utilizată în teren deschis „pentru a maximiza efectele letale ale fragmentelor”, se arată în comunicat.

Vor avea doar M111 pentru utilizare în interior. M67 de dimensiunea unei mingi de baseball a fost introdusă alături de MK3A2 în 1968. A urmat după M26, introdus la începutul anilor 1950 și iconica Mk 2 – numită grenada „ananas” datorită aspectului său – care a fost introdusă în Primul Război Mondial și folosită în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și ulterior.

Între timp, Corpul Pușcașilor Marini achiziționează și o altă grenadă BOP, M21, de la producătorul norvegian Nammo, conform datelor contractuale ale guvernului american. SUA și alte armate au o armă similară, o grenadă termobarică, cunoscută și sub numele de muniție combustibil-aer. Aceasta eliberează o ceață de combustibil în aer și apoi o aprinde, producând o undă de șoc și o bilă de foc care creează un efect de vid, aspirând oxigenul din zona exploziei.

