Scott Bessent, secretarul Trezoreriei din SUA, a anunțat că SUA au impus sancțiuni președintelui Columbiei, Gustavo Petro, și a familiei sale. Administrația Trump îl acuză pe președintele columbian că de când a ajuns la putere, producția de cocaină a explodat la nivel record.

Secretarul mai acuză că președintele columbian a permis cartelurilor de droguri să prospere și că nu a făcut nimic pentru a le opri. Au fost vizați și miniștri din guvernul Columbiei.

„De când președintele Gustavo Petro a ajuns la putere, producția de cocaină din Columbia a explodat la niveluri record, inundând Statele Unite și otrăvind americanii cu droguri. Președintele Petro a permis cartelurilor de droguri să prospere și a refuzat să oprească această activitate. Astăzi, președintele Trump ia măsuri ferme pentru a proteja națiunea noastră și pentru a clarifica faptul că nu vom tolera traficul de droguri în țara noastră.”

Reacții din Columbia

Unul dintre demnitarii columbieni sancționați a reacționat și a criticat SUA:

„Gringos, duceți-vă acasă”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a emis vineri un răspuns la știrea că el și familia sa au fost incluși pe lista de sancțiuni a SUA:

„Niciun pas înapoi și niciodată în genunchi”, a spus președintele, care se apără că a combătut traficul de droguri în țara sa.

„Soția mea, copiii mei și cu mine am fost plasați pe lista OFAC. Avocatul meu va fi Dany Kovalik din Statele Unite.Combaterea eficientă a traficului de droguri timp de decenii îmi aduce susținere din partea societății pe care am ajutat-o ​​atât de mult să oprească consumul de cocaină. Un paradox destul de mare, dar fără niciun pas înapoi și niciodată în genunchi,”, a mai spus președintele columbian.

În februarie 2025, președintele columbian a sugerat că ar susține legalizarea consumului de cocaină, declarând că „nu este mai periculoasă decât whisky-ul”.

