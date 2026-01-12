Administrația președintelui american Donald Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru imigranți de la învestirea șefului statului, pe 20 ianuarie 2025, pentru infracțiuni variind de la conducerea sub influența alcoolului până la agresiune și furt, a anunțat luni Departamentul de Stat al SUA.

Departamentul de Stat al SUA a revocat peste 100.000 de vize străine în 2025, de peste două ori mai mult decât în ​​2024, în ultimul an al administrației președintelui Joe Biden.

Cifra este un record absolut și vine după ordinul executiv emis de președintele Donald Trump privind verificarea străinilor, emis în prima zi de mandat. În 2024, departamentul a revocat 40.000 de vize.

Majoritatea revocărilor au fost pentru călătorii de afaceri și turiști care și-au depășit termenul de ședere al vizelor.

Însă aproximativ 8.000 de studenți și 2.500 de lucrători specializați și-au pierdut, de asemenea, statutul legal. Un purtător de cuvânt al departamentului a declarat că majoritatea studenților și lucrătorilor care și-au pierdut vizele au avut confruntări infracționale cu forțele de ordine.

