Prima pagină » Știri externe » Administrația Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru imigranți de la începutul mandatului

Administrația Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru imigranți de la începutul mandatului

Olga Borșcevschi
12 ian. 2026, 19:22, Știri externe
Administrația Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru imigranți de la începutul mandatului

Administrația președintelui american Donald Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru imigranți de la învestirea șefului statului, pe 20 ianuarie 2025, pentru infracțiuni variind de la conducerea sub influența alcoolului până la agresiune și furt, a anunțat luni Departamentul de Stat al SUA.

Departamentul de Stat al SUA a revocat peste 100.000 de vize străine în 2025, de peste două ori mai mult decât în ​​2024, în ultimul an al administrației președintelui Joe Biden.

Cifra este un record absolut și vine după ordinul executiv emis de președintele Donald Trump privind verificarea străinilor, emis în prima zi de mandat. În 2024, departamentul a revocat 40.000 de vize.

Majoritatea revocărilor au fost pentru călătorii de afaceri și turiști care și-au depășit termenul de ședere al vizelor.

Însă aproximativ 8.000 de studenți și 2.500 de lucrători specializați și-au pierdut, de asemenea, statutul legal. Un purtător de cuvânt al departamentului a declarat că majoritatea studenților și lucrătorilor care și-au pierdut vizele au avut confruntări infracționale cu forțele de ordine.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO

Trump spune că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice: „Am salvat NATO”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
18:51
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
EXTERNE Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
18:16
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
DEZVĂLUIRI Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan
17:17
Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan
LIVE UPDATE 🚨 Autoritățile din Iran anunță că au preluat controlul total asupra țării. Abbas Araghchi: „Am restabilit ordinea și securitatea în țară”
16:49
🚨 Autoritățile din Iran anunță că au preluat controlul total asupra țării. Abbas Araghchi: „Am restabilit ordinea și securitatea în țară”
MILITAR The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
15:58
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
FLASH NEWS Trump spune că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice: „Am salvat NATO”
15:55
Trump spune că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice: „Am salvat NATO”
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră
NEWS ALERT Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”
20:27
Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”
SPORT Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul
20:14
Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul
FLASH NEWS Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”
20:04
Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”
SPORT Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă”
19:22
Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă”
APĂRARE Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”
19:16
Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”
FLASH NEWS Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
19:08
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”

Cele mai noi

Trimite acest link pe