SUA pierd un aliat politic în Europa. Partidul AfD din Germania se distanțează de Donald Trump din cauza războiului cu Iranul

Partidul german de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a început să se distanțeze public de președintele american în contextul în care războiul din Iran se dovedește a fi nepopular printre germani și diminuează, de asemenea, perspectivele de relansare economică a Germaniei, scrie Financial Times.

Săptămâna trecută, conducerea partidului AfD le-a cerut parlamentarilor săi, care dezvoltă legături cu mișcarea președintelui, MAGA, să reducă vizitele în Statele Unite. În ciuda eforturilor de a se apropia de mișcarea Make America Great Again, Alice Weidel și Tino Chrupalla au condamnat rapid decizia SUA de a bombarda Iranul. Cu toate acestea, poziția partidului de extremă dreaptă din Germania față de Statele Unite a început să se schimbe încă de la începutul anului, când Donald Trump a amenințat că va prelua Groenlanda.

„Intervenția din Iran și recesiunea pe care ar putea-o aduce în Europa au reprezentat un punct de cotitură. Vocile din cadrul AfD care au văzut întotdeauna SUA ca pe un aliat negativ au recăpătat controlul”, a spus Jacob Ross, cercetător la think-tankul Consiliul German pentru Relații Externe.

SUA a masiv AfD în alegerile parlamentare din Germania

Mișcarea MAGA a sprijinit partidul AfD la alegerile parlamentare din februarie 2025 din Germania, unde figuri precum Elon Musk sau vicepreședintele JD Vance au susținut public partidul. În lunile de după vot, când AfD a ocupat locul al doilea cu un procent record de 21%, partidul a continuat să cultive legături cu oficialii administrației Trump și cu mișcarea MAGA, în sens larg.

Urmează alegeri în state germane unde sentimentul cetățenilor este anti-american

Distanțarea de Statele Unite ar putea avea și un substrat electoral, deoarece AfD se pregătește de alegeri regionale cu miză mare în două state estice care au făcut cândva parte din Republica Democrată Germană, unde sentimentul antiamerican a rămas larg răspândit.

Potrivit unui sondaj realizat la începutul lunii martie de compania ARD-DeutschlandTrend, 58% dintre germani considerau că SUA și Israelul au atacat Iranul în mod nejustificat.

