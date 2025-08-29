Prima pagină » Știri externe » SUA refuză să acorde vize oficialilor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU

29 aug. 2025, 22:38, Știri externe
Statele Unite revocă și refuză să acorde vize unor membri ai Autorităţii Palestiniene (AP) şi Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) înainte de viitoarea Adunare Generală a ONU, atunci când Franța a anunțat că va pleda pentru recunoaşterea unui stat palestinian.

Refuzul este bazat pe alianța neclintită cu Israel, a cărui integralitate teritorială nu trebuie contestată, notează Axios. Totodată, oficialii americani au invocat motive de securitate națională.

„Secretarul de stat Marco Rubio revocă şi refuză acordarea de vize pentru membrii OEP şi AP înaintea viitoarei Adunări Generale a Naţiunilor Unite, ce va avea loc între 9 şi 23 septembrie. Administraţia Trump a fost clară: este în interesul securităţii noastre naţionale de a ţine OEP şi AP, responsabile de nerespectarea angajamentelor lor şi de compromiterea perspectivelor de pace, departe de această reuniune”, transmite Departamentul de Stat al SUA.

Americanii îi acuză pe palestinieni că manipulează comunitatea internațională pentru a găsi o rezolvare favorabilă în conflictul cu Israelul.

Refuzul oficialilor de la Washington înseamnă că preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va putea călători la New York pentru a se adresa Adunării Generale, aşa cum făcea de obicei.

Decizia Departamentului de Stat survine după ce la sfârşitul lui iulie, Macron a anunţat că Franţa va recunoaşte statul Palestina cu ocazia Adunării Generale din septembrie. Ulterior, alte zece state europene și-au anunțat susținerea față de cauza palestiniană.

