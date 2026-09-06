Sistemele de supraveghere aeriană ale Poloniei au detectat duminică o țintă neidentificată care părea să pătrundă în spațiul aerian al țării dinspre Belarus, ceea ce a determinat autoritățile militare să declanșeze o operațiune de verificare, anunță Reuters.

Pentru identificarea obiectului au fost ridicate de la sol elicoptere militare, iar operațiunile pe aeroportul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, au fost suspendate temporar, astfel încât aviația militară să poată acționa fără restricții. Alerta s-a dovedit însă a fi una falsă. După verificarea situației, armata poloneză a stabilit că semnalul detectat de radare provenea de la un stol mare de păsări, și nu de la o aeronavă sau de la o dronă.

Alerta aeriană, cauzată de un stol de păsări

„Indicațiile semnalate de sistemele radar nu au fost legate de o încălcare a spațiului aerian polonez. Acestea au fost cauzate de un stol mare de păsări, a căror trecere a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian”, a transmis armata poloneză pe platforma X. După clarificarea situației, autoritatea poloneză pentru navigație aeriană, PANSA, a anunțat că aeroportul din Rzeszów și-a reluat activitatea normală. (agerpres.ro)