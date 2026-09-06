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Alertă aeriană în Polonia după detectarea unei ținte venite dinspre Belarus. Era un stol de păsări

Alertă aeriană în Polonia după detectarea unei ținte venite dinspre Belarus. Era un stol de păsări
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Sistemele de supraveghere aeriană ale Poloniei au detectat duminică o țintă neidentificată care părea să pătrundă în spațiul aerian al țării dinspre Belarus, ceea ce a determinat autoritățile militare să declanșeze o operațiune de verificare, anunță Reuters.

Pentru identificarea obiectului au fost ridicate de la sol elicoptere militare, iar operațiunile pe aeroportul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, au fost suspendate temporar, astfel încât aviația militară să poată acționa fără restricții. Alerta s-a dovedit însă a fi una falsă. După verificarea situației, armata poloneză a stabilit că semnalul detectat de radare provenea de la un stol mare de păsări, și nu de la o aeronavă sau de la o dronă.

Alerta aeriană, cauzată de un stol de păsări

„Indicațiile semnalate de sistemele radar nu au fost legate de o încălcare a spațiului aerian polonez. Acestea au fost cauzate de un stol mare de păsări, a căror trecere a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian”, a transmis armata poloneză pe platforma X. După clarificarea situației, autoritatea poloneză pentru navigație aeriană, PANSA, a anunțat că aeroportul din Rzeszów și-a reluat activitatea normală. (agerpres.ro)

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