02 oct. 2025, 06:30, Știri externe
Süddeutsche Zeitung: UE se concentrează pe apărarea comună și pe sancționarea Rusiei /GERMANIA denunță birocrația europeană

Reuniunile Uniunii Europene de la Copenhaga se concentrează asupra capabilităților militare care trebuie achiziționate până în 2030 și a modalităților de utilizare a profiturilor generate de activele ruse blocate prin sancțiuni, dar cancelarul german, Friedrich Merz, este tot mai îngrijorat de reglementările excesive stabilite de instituțiile de la Bruxelles, comentează publicația Süddeutsche Zeitung.

Miercuri a fost o zi complicată pentru cancelarul Friedrich Merz. În cursul dimineții, Cabinetul său a decis modernizarea aparatului administrativ. Imediat după ședința guvernamentală, Merz a fost întrebat ce va discuta la summitul UE și la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga.

”Voi insista încă o dată ca Uniunea Europeană, Comisia Europeană să asume responsabilitatea reducerii birocrației. Densitatea reglementărilor stabilite de Uniunea Europeană nu pot continua. Sunt prea multe reglementări”, a afirmat cancelarul Merz.

Condițiile lui Merz sunt determinante pentru planurile UE

În pofida agendei secundare a lui Merz, un lucru este clar: ținând cont de amenințările Rusiei, liderii UE vor să pregătească terenul pentru finanțarea în comun a achizițiilor de armament. Comisia Europeană a pregătit un document care va fi baza discuțiilor de la summit. Bruxellesul ar putea asuma rolul de coordonare a eforturilor de înarmare, dat fiind că există deja Instrumentul creditelor de 150 de miliarde de euro. După incursiunile aeriene din ultimele săptămâni, UE vrea dezvoltarea Sistemului de monitorizare a flancului estic și construirea unui ”zid anti-dronă”.

Însă inițiativele europene în materie de apărare și de utilizare a profiturilor generate de activele financiare ruse imobilizate prin sancțiuni nu pot avea succes fără sprijinul Germaniei, notează publicația Süddeutsche Zeitung.

”Săptămâna trecută, Merz s-a pronunțat pentru prima dată în favoarea utilizării profiturilor generate de activele ruse. (…) Iar pentru că țările UE vor trebui să furnizeze garanții pentru creditele în materie de apărare, angajamentul Germaniei este crucial”, subliniază cotidianul Süddeutsche Zeitung.

Deciziile finale sunt așteptate la summitul formal al Consiliului European programat peste trei săptămâni, dar Merz a semnalat deja intențiile. ”Vrem să încercăm noi modalități”, a spus cancelarul german.

