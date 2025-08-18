Sumar. Cum a decurs reîntâlnirea dintre Zelenski și Trump de la Casa Albă spre deosebire de prima întâlnire din 28 februarie

Spre deosebire de prima întâlnire explozivă de pe 28 februarie 2025, atmosfera din Biroul Oval din cadrul întâlnirii de luni dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump a fost mult mai amicală.

Potrivit CNN, este clar că partea ucraineană a fost mai precaută pentru ca discuțiile să nu degenereze într-o ceartă.

Volodimir Zelenski, ceva mai elegant îmbrăcat decât data trecută, a venit și cu o scrisoare pentru Trump din partea soției sale, în care i-a lăudat mesajul primei-doamne a SUA, Melania Trump, și i-a vorbit despre copiii ucraineni care suferă din cauza invaziei și bombardamentelor Rusiei.

Încă de la începerea întâlnirii, Zelenski a rostit cuvântul „mulțumesc” de patru ori în primele 10 secunde ale primei sale declarații.

„Vă mulţumesc pentru invitaţie şi vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale, pentru a opri uciderile şi a pune capăt acestui război. Vă mulţumesc că aţi profitat de această ocazie, mulţumesc mult soţiei dumneavoastră”, a spus președintele ucrainean.

Trump s-a declarat optimist, dar susține necesitatea organizării unei întâlniri trilaterale:

„În cele 6 războaie pe care le-am oprit, nu am avut o încetare a focului. Deci, dacă puteam asta, minunat”, a replicat Trump, care țintește către o pace. Președintele american a declarat că se așteaptă la o întâlnire trilaterală între el, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Cred că va fi când, nu dacă”, a spus Trump.

Președintele Zelenski a spus că Ucraina va avea alegeri prezidențiale și parlamentare.

„Da, desigur. Trebuie să le organizăm în condiții de siguranță, dar putem (…) Avem nevoie de un armistițiu”, a declarat Zelenski.

Delegaţia lui Trump a rămas tăcută în cadrul întâlnirii de luni, alcătuită fiind din vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff, care au participat la întâlnire stând pe canapeaua din Biroul Oval.

Întâlnirea de luni a avut loc după Summitul din Alaska, în care președintele rus Vladimir Putin a vizitat Statele Unite pentru prima oară după un deceniu. Președintele rus, discutând cu Trump, a respins încheierea unui armistițiu, dar a agreat începerea discuțiilor pentru pace.

Următoarea mare întâlnire ar putea fi trilaterală, între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, sub medierea lui Donald Trump. Putin a sugerat că ar putea avea loc la Moscova.

„Următoarea dată, la Moscova”, i-a spus președintele rus lui Donald Trump la Summitul din Alaska.

