Moscova evaluează situația negocierilor privind Ucraina drept o „pauză prelungită”, cauzată de vina Kievului, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„O evaluăm ca pe o pauză – o pauză excesiv de prelungită – , care a apărut din cauza reticenței regimului de la Kiev de a intensifica acest proces de negocieri”, a spus Pescov, răspunzând la întrebarea cum aporeciază Kremlin situația actuală a negocierilor privind Ucraina.

„Această reticență [a Kievului de a intensifica procesul de negociere pentru o soluționare pașnică în Ucraina] este încurajată în toate modurile, în primul rând de către supraveghetorii europeni ai regimului de la Kiev”, a explicat el.

„Nimeni nu a anunțat o dată precisă pentru summit; nimeni nu a căzut de acord asupra uneia, acesta este primul lucru. În acest sens, a fost foarte dificil să perturbe ceva ce nu fusese convenit în mod specific”, a menționat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, răspunzând la o întrebare despre soarta întâlnirii dintre Putin și Trump de la Budapesta.

„Nici Trump, nici Putin – au spus-o amândoi – nu vor să piardă timpul, nu vor să se întâlnească doar de dragul întâlnirii”, a subliniat Peskov.

