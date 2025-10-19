Prima pagină » Știri externe » Țara europeană care introduce ChatGPT în școli. Fazele proiectului care va începe în decembrie

19 oct. 2025, 18:05, Știri externe
Oamenii, manipulați de ChatGPT, dezvăluie un fost cercetător la OpenAI / Sursa FOTO: Shutterstock

Ministerul Educației din Grecia a făcut anunțul că în 20 de școli din această țară vor testa programul „AI în școli”, introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului de inteligență artificială conceput pentru educație.

Inițiativa începe în decembrie pentru profesori și în martie 2026 pentru elevii din 14 licee publice model și șase licee publice ale Fundației Onassis.

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a numit-o „un pas important pentru școala viitorului”, cu scopul de a ajuta profesorii și elevii să utilizeze inteligența artificială „cu responsabilitate, creativitate și gândire critică”.

Cum va funcționa ChatGPT Edu

Programul pilot va începe în 20 de licee din întreaga țară – 14 școli model și experimentale și șase școli publice Onassis. Aceste instituții vor servi drept platforme de testare timpurii pentru modul în care inteligența artificială poate sprijini profesorii în planificarea lecțiilor, cercetare și învățare personalizată.

Pentru educatori, introducerea ChatGPT Edu oferă atât oportunități, cât și provocări: cum să echilibreze puterea modelelor lingvistice mari cu dimensiunile umane ale predării – curiozitatea, empatia și contextul.

Participanții vor avea parte de instruire personalizată pentru a explora toate capacitățile modelelor educaționale OpenAI. Abordarea se concentrează pe integrarea practică, astfel permite profesorilor să experimenteze cu proiectarea lecțiilor bazate pe inteligența artificială, suport pentru scriere creativă și automatizare administrativă sub strictă supraveghere și îndrumare etică.

Planul va avea patru faze

  1. Formarea profesorilor (octombrie–noiembrie 2025): Educatorii selectați participă la ateliere intensive despre cum să utilizeze ChatGPT Edu și să aplice inteligența artificială în practicile didactice.
  2. Implementare pilot (decembrie 2025–februarie 2026): Profesorii încep să experimenteze cu sistemul în operațiunile zilnice ale școlii.
  3. Participarea elevilor (martie–iunie 2026): Sub supravegherea profesorilor, elevii încep să utilizeze platforma pentru proiecte, lucru în grup și teme creative.
  4. Integrare completă (2026–2027): Atât profesorii, cât și elevii folosesc instrumentul ca parte a instruirii zilnice și a administrării școlii.

