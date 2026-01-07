Prima pagină » Știri externe » Țara europeană preferată de imigranții din Venezuela. Care sunt avantajele pe care le oferă sud-americanilor

Rene Pârșan
07 ian. 2026, 11:06, Știri externe
Majoritatea venezuelenilor care emigrează în Europa pentru a scăpa de persecuția politică, pentru a căuta mai multă libertate și securitate sau o viață mai bună au o destinație clară în minte: Spania, unde această comunitate este de departe cea mai mare de pe continent. Și continuă să crească.

Recensământul oficial spaniol din 1 ianuarie 2025 a înregistrat 377.809 venezueleni, o creștere de 16,2% în doar un an și de aproape zece ori mai mult față de 2014, când erau puțin peste 40.500. Astfel, comunitatea venezueleană reprezintă în prezent 5,5% din totalul străinilor.

Observatorul Permanent al Imigrației, o agenție guvernamentală spaniolă, a declarat într-un raport publicat în iunie 2025 că, până la sfârșitul anului 2024, 212.748 de venezueleni dețineau o formă de document de rezidență valabil. Majoritatea sunt concentrate în cele două provincii cele mai dinamice din punct de vedere economic: Madrid (33%) și Barcelona (11,3%).

Dar ceea ce este relevant este comparația cu restul Uniunii Europene (UE). Potrivit biroului de statistică Eurostat, Spania avea cel mai mare număr de venezueleni cu permise de rezidență la sfârșitul anului 2023, cu 209.124; Italia a urmat, cu doar 14.116.

Limba, cultura, istoria și tradițiile comune, o economie în creștere și reședința anterioară a familiei și prietenilor sunt factori luați în considerare de cei care decid să se stabilească în Spania din cauza lungii crize politice și socioeconomice din Venezuela.

Cu toate acestea, până la mijlocul anului trecut, aproximativ șapte milioane de venezueleni plecaseră în alte țări din America de Sud, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație.

„Nu am mai suportat situația; am îndurat-o cât am putut, dar a fost extrem de dificil” să rămân în Venezuela, a declarat pentru EFE o tânără venezueleană care a ajuns în Spania acum un an. Ea a participat la mitingul de duminica trecută de la Madrid în sprijinul liderilor opoziției Edmundo González și María Corina Machado.

Marea majoritate a celor cu documente de ședere în Spania (179.069) dețineau o „autorizație” pentru scopuri de afaceri, transferuri în cadrul companiei în cadrul UE, angajarea de lucrători din țara lor de origine, azil și statut de refugiat sau reglementări privind apatrizii, conform raportului oficial din iunie anul trecut. 54% erau femei, iar 80% aveau între 16 și 64 de ani.

Eurostat a raportat în februarie anul trecut că 94.790 de cetățeni venezueleni așteptau o decizie cu privire la cererile lor de protecție internațională în Spania, dintr-un total de 264.765; 51% erau femei, iar 18% aveau sub 18 ani.

În cursul anului 2024, peste 66.000 de venezueleni au solicitat protecție, reprezentând 40% din totalul solicitanților din acea perioadă. În primul trimestru al anului 2025, numărul a fost de 23.724 (59% din total).

Creșterea a fost exponențială din 2021, când numărul a scăzut la 15.836, aproape triplându-se un an mai târziu (45.760) și depășind 60.500 în 2023. Anul trecut, au fost procesate 33.004 cereri, iar 99% au fost aprobate.

Conform ultimelor date disponibile din noiembrie 2025, 214.904 venezueleni aveau permise de muncă în Spania, dintre care 48% erau femei, iar 87% erau angajați.

Aceștia sunt a doua cea mai mare naționalitate latino-americană, după columbieni, în ceea ce privește afilierile la Securitatea Socială. Jumătate aveau sub 35 de ani, iar 42% aveau între 35 și 54 de ani.

Código Venezuela, o fundație care sprijină integrarea socială și profesională, raportează că peste 5.000 de medici venezueleni, peste 7.000 de ingineri și sute de medici veterinari și stomatologi locuiesc în Spania, dar aproximativ 40% din comunitate lucrează în sectoare precum ospitalitatea și comerțul cu amănuntul.

De asemenea, aceștia lucrează în servicii precum serviciul clienți, îngrijirea persoanelor dependente, curățenie, construcții, agricultură și muncă casnică. EFE.

