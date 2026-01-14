Prima pagină » Știri externe » Japonia: Șefa guvernului va convoca alegeri anticipate pentru a-și consolida puterea

Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei, intenționează să dizolve Camera Inferioară a Parlamentului și să organizeze alegeri anticipate pentru a câștiga o majoritate clară, relateaza Financial Times.

Anunțul a fost făcut miercuri de Hirofumi Yoshimura, liderul Partidului Inovației și partener în coaliția de guvernare alături de Partidul Liberal Democrat condus de Takaichi.

Potrivit lui Yoshimura, Takaichi și-a informat colegii de rang înalt că intenționează să dizolve Camera inferioară a parlamentului la scurt timp după reluarea sesiunii legislative, programată pentru 23 ianuarie.

Ulterior, premierul ar urma să convoace alegerile generale în luna februarie, deși data exactă nu a fost stabilită. Presa locală, citând membri de rang înalt ai partidului LDP, a declarat că cele mai probabile date ale alegerilor sunt 8 sau 15 februarie.

Vor fi primele alegeri generale organizate sub conducerea lui Takaichi, care și-a preluat funcția în octombrie ca prima femeie prim-ministru al Japoniei.

Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei. Foto: Mediafax / Leon Neal/PA Wire/dpa

PLD și-a pierdut majoritatea în camera inferioară a parlamentului în 2024, sub conducerea lui Takaichi, Shigeru Ishiba. În anul următor, coaliția aflată la guvernare pe atunci și-a pierdut majoritatea în camera superioară, mai puțin influentă.
Ratingul general de aprobare al PLD este relativ scăzut, de aproximativ 35%, conform mai multor sondaje. Nivelul de susținere al cabinetului, care reflectă popularitatea personală a premierului, a ajuns până la 76%.

Se așteaptă ca Takaichi să solicite aprobarea publică pentru politicile sale fiscale expansioniste, menite să stimuleze economia. Însă alegerile anticipate ar putea amâna adoptarea bugetului pentru anul fiscal 2026 până în aprilie sau mai târziu, într-un moment în care gospodăriile continuă să lupte cu prețurile ridicate.

PLD și JIP dețin în prezent 233 de locuri în camera inferioară, ceea ce înseamnă că pierderea chiar și a unui singur loc le-ar scădea totalul mandatelor sub majoritate în camera formată din 465 de membri.

Coaliția de guvernământ rămâne în minoritate în Camera Consilierilor, mai puțin influentă, și este nevoită să colaboreze cu partidele de opoziție.

Alegerile anterioare au avut loc în octombrie 2024.

