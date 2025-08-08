Prima pagină » Știri externe » Tarifele vamale americane lovesc în plin Bulgaria. EXPORTURILE vor scădea cu o treime

08 aug. 2025, 19:45, Știri externe
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei şi exporturilor Bulgariei, cu un declin estimat de 32,8% al livrărilor către piaţa americană.

Potrivit lui Doncho Barbalov, adjunct al ministrului Economiei şi Industriei, această scădere reprezintă aproximativ 1,5% din exporturile totale ale Bulgariei. În termeni macroeconomici, impactul asupra PIB-ului în 2025 ar urma să se situeze la 0,35%, relatează Novinite.

„Tarifele vamale impuse mărfurilor bulgare exportate în SUA se ridică la 12,51%. În special sunt vulnerabile exporturile din categorii de produse cheie, cum ar fi instrumentele medicale, chirurgicale şi dentare, alături de seminţele de floarea soarelui. Aceste domenii vor absorbi șocul noilor taxe. Economia va resimți efectele negative ale acestei măsuri”, a declarat Barbalov.

Oficialul bulgar atrage atenția asupra unei particularități din relația comercială Statele Unite – Uniunea Europeană.

Pentru mărfurile la care anterior aveau impuse tarife între 0% şi 15%, noua taxă este de 15%. La produsele care deja au taxe vamale de peste 15%, tarifele rămân nemodificate. UE este singurul partener comercial al SUA căruia i se aplică o astfel de măsură.

