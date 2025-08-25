Prima pagină » Știri externe » Tensiuni între SUA și Franța /Washingtonul susține deplin afirmațiile ambasadorului, convocat după ce l-a CRITICAT pe Macron

Tensiuni între SUA și Franța /Washingtonul susține deplin afirmațiile ambasadorului, convocat după ce l-a CRITICAT pe Macron

25 aug. 2025, 20:17, Știri externe
Tensiuni între SUA și Franța /Washingtonul susține deplin afirmațiile ambasadorului, convocat după ce l-a CRITICAT pe Macron

Administrația Donald Trump a reiterat, luni seară, sprijinul pentru ambasadorul american în Franța, Charles Kushner, convocat la Ministerul de Externe de la Paris după ce a criticat eforturile insuficiente în materie de combatere a antisemitismului.

Ambasadorul SUA în Franța, Charles Kushner, a denunțat, duminică, ”lipsa acțiunilor suficiente” din partea președintelui Emmanuel Macron în combaterea antisemitismului. Ca reacție, a fost convocat la Ministerul francez de Externe.

”În primul rând, aceste afirmații sunt total inacceptabile. L-am convocat pe ambasadorul american pentru a oferi explicații asupra conținutului acestei scrisori. Poate că trebuie să reamintim și prevederile Dreptului internațional, care consideră drept periculoase ingerințele în afacerile unui stat în care se află un ambasador. Trebuie să reamintim că Franța nu are de primit lecții în materie de antisemitism. Încă de la începerea primului mandat, în 2017, președintele Franței a afirmat, în prezența premierului Benjamin Netanyahu, că antisionismul trebuie combătut ca o nouă formă de antisemitism, iar președintele Franței, susținut de majoritatea francezilor, nu a încetat deloc să combată antisemitismul”, a afirmat Laurent Saint-Martin, secretar de Stat în cadrul Ministerului francez de Externe.

”Franța respinge ferm aceste acuzații. Înmulțirea actelor antisemite în Franța după atacurile din 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplângem și asupra căreia autoritățile franceze dau dovadă de o mobilizare totală”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Quai d’Orsay.

Statele Unite susțin total afirmațiile ambasadorului american în Franța

Administrația de la Washington a anunțat, luni seară, susținere totală pentru ambasadorul american în Franța.

”Noi susținem aceste declarații. Ambasadorul Kushner este reprezentantul Guvernului Statelor Unite în Franța și efectuează o activitate remarcabilă în sensul avansării intereselor noastre naționale”, a declarat Tommy Pigott, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, citat de Agenția France-Presse și de postul BFMTV.

Foto: Profimedia

Video: TF1

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski acuză RUSIA că nu vrea să facă nicio concesie pentru oprirea războiului /Președintele Ucrainei nu are încredere în Putin

Citește și

TEHNOLOGIE Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI: „Au ACAPARAT piețele pentru a-și menține monopolul”
20:18
Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI: „Au ACAPARAT piețele pentru a-și menține monopolul”
EXTERNE Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Ucrainei pentru serviciile Starlink. Președintele Nawrocki a blocat prin VETO prelungirea contractului
19:27
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Ucrainei pentru serviciile Starlink. Președintele Nawrocki a blocat prin VETO prelungirea contractului
EXTERNE Macron l-a invitat pe cancelarul german la discuții la reședința de vară, înaintea unui consiliu franco-german de MINIȘTRI la Toulon
19:07
Macron l-a invitat pe cancelarul german la discuții la reședința de vară, înaintea unui consiliu franco-german de MINIȘTRI la Toulon
EXTERNE Zelenski acuză RUSIA că nu vrea să facă nicio concesie pentru oprirea războiului /Președintele Ucrainei nu are încredere în Putin
18:48
Zelenski acuză RUSIA că nu vrea să facă nicio concesie pentru oprirea războiului /Președintele Ucrainei nu are încredere în Putin
EXTERNE Donald Trump a anunțat că ar putea trimite Garda Națională să combată CRIMINALITATEA din Chicago
18:11
Donald Trump a anunțat că ar putea trimite Garda Națională să combată CRIMINALITATEA din Chicago
VIDEO Turcia vrea să combată RISIPA de alimente, prin renunțarea la hotelurile all-inclusive, în timp ce în România sunt în creștere. Câtă mâncare aruncăm
17:13
Turcia vrea să combată RISIPA de alimente, prin renunțarea la hotelurile all-inclusive, în timp ce în România sunt în creștere. Câtă mâncare aruncăm
Mediafax
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Evz.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Schimbarea vine mai devreme
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Cum influențează alimentația somnul: Între mituri și realitate