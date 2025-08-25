Tensiuni între SUA și Franța /Washingtonul susține deplin afirmațiile ambasadorului, convocat după ce l-a CRITICAT pe Macron

Administrația Donald Trump a reiterat, luni seară, sprijinul pentru ambasadorul american în Franța, Charles Kushner, convocat la Ministerul de Externe de la Paris după ce a criticat eforturile insuficiente în materie de combatere a antisemitismului.

Ambasadorul SUA în Franța, Charles Kushner, a denunțat, duminică, ”lipsa acțiunilor suficiente” din partea președintelui Emmanuel Macron în combaterea antisemitismului. Ca reacție, a fost convocat la Ministerul francez de Externe.

”În primul rând, aceste afirmații sunt total inacceptabile. L-am convocat pe ambasadorul american pentru a oferi explicații asupra conținutului acestei scrisori. Poate că trebuie să reamintim și prevederile Dreptului internațional, care consideră drept periculoase ingerințele în afacerile unui stat în care se află un ambasador. Trebuie să reamintim că Franța nu are de primit lecții în materie de antisemitism. Încă de la începerea primului mandat, în 2017, președintele Franței a afirmat, în prezența premierului Benjamin Netanyahu, că antisionismul trebuie combătut ca o nouă formă de antisemitism, iar președintele Franței, susținut de majoritatea francezilor, nu a încetat deloc să combată antisemitismul”, a afirmat Laurent Saint-Martin, secretar de Stat în cadrul Ministerului francez de Externe. ”Franța respinge ferm aceste acuzații. Înmulțirea actelor antisemite în Franța după atacurile din 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplângem și asupra căreia autoritățile franceze dau dovadă de o mobilizare totală”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Quai d’Orsay.

Statele Unite susțin total afirmațiile ambasadorului american în Franța

Administrația de la Washington a anunțat, luni seară, susținere totală pentru ambasadorul american în Franța.

”Noi susținem aceste declarații. Ambasadorul Kushner este reprezentantul Guvernului Statelor Unite în Franța și efectuează o activitate remarcabilă în sensul avansării intereselor noastre naționale”, a declarat Tommy Pigott, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, citat de Agenția France-Presse și de postul BFMTV.

