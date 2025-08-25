Prima pagină » Știri externe » Zelenski acuză RUSIA că nu vrea să facă nicio concesie pentru oprirea războiului /Președintele Ucrainei nu are încredere în Putin

Zelenski acuză RUSIA că nu vrea să facă nicio concesie pentru oprirea războiului /Președintele Ucrainei nu are încredere în Putin

25 aug. 2025, 18:48, Știri externe
Zelenski acuză RUSIA că nu vrea să facă nicio concesie pentru oprirea războiului /Președintele Ucrainei nu are încredere în Putin

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat, luni, că Rusia nu pare dispusă la concesii pentru a facilita ajungerea la un acord de pace, subliniind că doar Statele Unite pot decide summitul Rusia-Ucraina.

”Referitor la concesiile Rusiei, nu știu despre niciuna. Nu cred că lucrurile spuse de partea rusă sau ocuparea Ucrainei pot fi considerate concesii. Nu cred că este o concesie faptul că Rusia se oferă să renunțe la teritoriile pe care nu le controlează”, a afirmat Volodimir Zelenski, citat de publicația Ukrainska Pravda și de agenția de presă ANSA.

De altfel, Volodimir Zelenski a afirmat că momentul organizării summitului Rusia-Ucraina depinde exclusiv de Statele Unite.

”Statele Unite au propus și armistițiul din 7 martie, pe care noi l-am susținut”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, vineri, că va decide peste câteva săptămâni ce poziție va avea față de războiul dintre Rusia și Ucraina, avertizând că ar putea impune sancțiuni masive Moscovei sau ar putea să nu se mai implice.

”Cred că peste câteva săptămâni voi ști care va fi atitudinea Rusiei și, sincer, și a Ucrainei, este necesar să fie de acord ambele părți. Voi decide ce voi face, va fi o decizie foarte importantă. Poate că vor fi sau nu sancțiuni masive sau tarife comerciale masive, sau ambele elemente. Sau poate că nu vom face nimic, vom spune că este conflictul vostru. Nu ne-am fi confruntat cu acest conflict dacă aș fi fost eu președinte. Acest război nu s-ar fi produs. A fost cauzat de oameni stupizi. Timp de patru ani, nici măcar nu a fost un subiect de discuție”, a declarat Donald Trump.

Anterior, Trump a semnalat că ar prefera să nu participe la potențiala întâlnire a președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, denunțând impasul negocierilor și continuarea conflictului militar.

”Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora, sunt ceva de genul oțetului cu uleiul, nu prea se înțeleg, din motive evidente. Va trebui să vedem dacă eu voi fi sau nu la întâlnirea lor. Mai degrabă nu. Mai degrabă îi las pe ei să se întâlnească și voi vedea cum se înțeleg. Dar, între timp, continuă luptele, oamenii sunt omorâți în continuare, ceea ce este o prostie, pentru că pierd 7.000 de oameni. Eu spuneam 5.000, dar, în medie, pierd 7.000 de oameni săptămânal, în principal militari. Vrem să vedem ce se întâmplă, vom opri conflictul, am oprit șapte războaie. Credeam că acesta este de dificultate medie, dar se dovedește a fi cel mai dificil”, a afirmat Trump.

