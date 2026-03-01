Prima pagină » Știri externe » Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Alireza Arafi, numit în Consiliul de Conducere al Iranului până găsesc un nou lider

01 mart. 2026, 06:38
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei / Sursa FâOTO: Hepta
Alireza Arafi a fost numit în Consiliul de Conducere al Iranului

⁠Alireza ⁠Arafi, membru clerical al Consiliului Gardienilor, a fost numit membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider.

Arafi va face parte din Consiliul de conducere temporar alături de președintele Masoud Pezeshkian și președintele Curții Supreme Gholamhossein Mohseni Ejei.

Moartea lui Ali Khamenei deschide calea spre un proces mult mai complicat decât se credea. Vidul de putere existent la vârful Republicii Islamice reprezintă, la momentul de față, un risc pentru întreaga securitate regională. Iranul a decretat 40 de zile de doliu național, iar după acest interval se va alege noul lider suprem al țării.

În prezent, există o listă de așa-ziși pretendenți la „tronul” devenit vacant prin eliminarea ayatollahului Khamenei.

Khamenei, ucis în prima zi de bombardamente

Ali Khamenei a preluat conducerea Republicii Islamice în 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini, fondatorul regimului teocratic instaurat în urma Revoluției Islamice declanșate în 1979.

Considerat inițial o figură cu autoritate religioasă mai redusă decât predecesorul său, Khamenei și-a consolidat treptat controlul asupra tuturor centrelor de putere din stat. Sub conducerea sa, Garda Revoluționară a devenit principalul pilon militar și economic al regimului.

Potrivit analiștilor AP, Iranul și-a extins influența regională sprijinind grupări precum Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și milițiile șiite din Irak și Siria, rețea descrisă de Teheran drept „Axa Rezistenței” împotriva Israelului și a influenței americane.

Trump: „Mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori”

Donald Trump a făcut primele comentarii legate de eliminarea liderului suprem al Iranului și despre înlocuitorul acestuia. Președintele SUA a anunțat că „o mare parte” din conducerea de la Teheran a fost ucisă încă din prima zi de atacuri. Întrebat direct despre acest lucru, Trump a răspuns: „O mare parte, da! Dar nu știm totul, dar o mare parte a fost ucisă. A fost un atac foarte puternic”.

De asemenea, Trump a mai transmis că „atacurile vor continua atâta timp cât vrem!”.

Referitor la înlocuitorul lui Ali Khamenei, el a dat de înțeles că s-ar putea ca SUA să aibă un cuvânt de spus în alegerea viitorului lider suprem: „Nu știu, dar la un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori. Sunt doar puțin sarcastic când spun asta”.

Primele informații privind moartea lui Khamenei au venit dinspre Israel, membrii Cabinetului Netanyahu primind o actualizare oficială conform căreia ayatollahul care conduce Iranul a fost eliminat. Trupul lui Ali Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, distrus în timpul atacurilor de dimineață, a transmis presa israeliană.

Mai mult, potrivit Canal 12 Israel, o imagine cu trupul neînsuflețit al lui Khamenei ar fi fost prezentată premierului Netanyahu și înalților oficiali ai sistemului de securitate.

Ulterior, Trump a transmis pentru CBS News că „există câțiva candidați buni” pentru a conduce Iranul.

IDF confirmă: mai mulți lideri de rang înalt au fost uciși

Un purtător de cuvânt al Forțele de Apărare ale Israelului a declarat că „un număr de lideri dintre cei mai importanți ai Iran”, inclusiv comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice, ar fi fost luați la țintă și uciși în loviturile aeriene de sâmbătă.

Potrivit oficialului israelian, aproximativ 500 de ținte din Iran, considerate a fi creat „o amenințare existențială” la adresa Israelului, au fost lovite în cadrul operațiunii.

„Este acum o dovadă că nimeni nu va beneficia de impunitate dacă încearcă să atace poporul Israelului”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Care este procedura oficială de numire a unui înlocuitor

Constituția iraniană prevede un mecanism clar în cazul decesului liderului suprem. Atribuțiile sunt preluate temporar de un consiliu format din președinte, șeful puterii judiciare și un cleric desemnat din Consiliul Gardienilor.

Decizia finală aparține Adunării Experților, organismul clerical format din 88 de membri care trebuie să aleagă noul conducător al Republicii Islamice.

Constituțional, procedura este clară. Politic, situația este, însă, mult mai complicată.

Regimul nu a indicat public un moștenitor politic. Iar în acest vid de autoritate, rolul decisiv ar putea reveni Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), principala forță militară și de securitate a regimului, care controlează o parte semnificativă a aparatului de apărare și sectoare importante din economia țării.

Pe cine vede CIA la conducerea Iranului

Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluționare, susțin surse americane. CIA a evaluat în ultimele două săptămâni că, dacă Ali Khamenei este ucis, ar putea fi înlocuit de figuri dure din cadrul Gărzilor Revoluționare, au declarat două surse citate de Reuters.

Scopul forței militare de elită este de a proteja conducerea clericală șiită din Iran.

Evaluările recente au arătat în linii mari ce s-ar putea întâmpla în Iran în urma unei intervenții americane, inclusiv varianta declanșării unei schimbări de regim. CIA a analizat și alte scenarii care nu includ preluarea puterii de către Gărzile Revoluționare.

Reuters precizează că, oficial, Agenția Centrală de Informații a refuzat să comenteze informațiile.

Ayatollahul Ali Khamenei a condus Iranul din 1989. În calitate de lider suprem, el a deținut autoritatea supremă asupra tuturor ramurilor Guvernului, a armatei și a întregului sistem judiciar din țară.

Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei

  • Mojtaba Khamenei are 56 de ani și este al doilea fiu al lui Khamenei. Coonsiderat mare favorit să preia puterea, Mojtaba are o influență semnificativă în Iran şi legături puternice cu Garda Revoluţionară Islamică (IRGC), precum şi trupele paramilitară Basij. Totuși, în Iran, succesiunea de la tată la fiu nu are prea mulți simpatizanți și s-ar putea ca Adunarea Experților să vadă o problemă în acest lucru. În plus, Mojtaba Khamenei nu este un cleric de rang înalt şi nu are niciun rol oficial în cadrul regimului islamic.
  • Alireza Arafi (67 de ani) este mai puţin cunoscut pe plan extern, dar în Iran toată lumea îl cunoaște, fiind un cleric puternic și unul dintre confidenții lui Khamenei. În prezent, ocupă funcţia de vicepreşedinte al Adunării Experţilor şi este membru al Consiliului Gardian, organism care verifică candidaţii la alegeri şi legile adoptate de Parlamentul iranian. Ca impediment, Arafi nu are legături apropiate cu instituţiile de securitate din țară.
  • Mohammad Mehdi Mirbagheri se numără printre clericii radicali din cadrul Adunării Experţilor, fiind portavocea aripii conservatoare a Republicii Islamice. Publicația online IranWire scrie că Mirbagheri se opune vehement valorilor occidentale şi anticipează că un conflict între credincioşi şi necredincioşi este inevitabil.
  • Hassan Khomeini are de partea lui numele: este nepotul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Acest lucru îi conferă o oarecare legitimitate religioasă şi revoluţionară, deși nu a deţinut până acum funcţii publice. De asemenea, nici influența sa asupra aparatului de securitate al ţării nu este prea mare.
  • Hashem Hosseini Bushehri este ultimul nume, dar nu cel din urmă. Acest cleric în vârstă de 70 de ani deține funcția de prim-vicepreşedinte al Adunării Experţilor și a fost extrem de apropiat de Ali Khamenei. Nu se cunoaște, însă, ce legături are cu IRGC.

