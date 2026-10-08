Vladimir Putin i-a ordonat generalului Serghei Surovikin să inițieze primul asalt major din ultimii patru ani împotriva Kievului pe durata acestei ierni. Șapte poduri de pe Nipru, considerate puncte cheie de trecere pentru rutele feroviare și drumurile rutiee, ar putea fi vizate în bombardamentele rusești de iarnă. Rusia încă mizează pe epuizarea adversarului. Deși Rusia are o populație mai numeroasă decât Ucraina, trecerea la economia pe timp de război și pierderile masive de soldați fără câștiguri teritoriale semnificative au efecte demoralizatoare la Kremlin.

Surovikin este poreclit „generalul Armaghedon” sau „măcelarul din Siria” după ce a ras de pe fața pământului o mare parte a orașului sirian Alep pe durata operațiunilor militare rusești împotriva ISIS, între 2015 și 2024.

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Despre „măcelarul din Siria”

Mii de civili și rebeli sirieni care luptau pentru democrație au fost uciși în bombardamentele rusești. Surovikin a fost comandantul șef al forțelor aerospațiale ruse din 2017. Acuzat pentru legături cu rebeliunea grupării Wagner, Putin l-a mazilit din funcție în 2023.



Veteran al războaielor din Afganistan, Tajikistan, Cecenia și Siria, Surovikin ocupă în prezent postul de șef al Comitetului de Coordonare pentru Apărare Aeriană în cadrul Comunității Statelor Independente.

Readus în grațiile dictatorului de la Kremlin, „generalul Armaghedon” a primit o sarcină nouă: să distrugă toate podurile Kievului. Rusia și-ar putea atinge scopul de a izola capitala de aprovizionarea cu arme și hrană din partea NATO.

„Generalului Armaghedon” are ordine de la Putin să distrugă podurile Kievului

Dacă Kievul rămâne fără poduri și ajunge izolat, regiunea de nord a Ucrainei ar putea fi paralizată economic și logistic.

„Să ne imaginăm că toate podurile din Londra, inclusiv cele de pe șoseaua de centură M25, ar fi distruse. Consecințele s-ar resimți în tot sud-estul Angliei. Acesta nu este comportamentul unui om care se pregătește să pună capăt războiului său. Este comportamentul unui dictator care își pregătește populația pentru un conflict de lungă durată”, scrie autorul articolului de pe The Telegraph, care a propus un exercițiu de imaginație.

Potrivit The Telegraph , Rusia se confruntă cu dificultăți serioase pe câmpul de luptă din Donbas. De câteva luni, rușii n-au mai putut înainta pentru a ocupa noi teritorii.

Trupele ucrainene, bine echipate cu tehnologii militare de ultima oră din partea aliaților europeni, exercită presiune în jurul localităților Pokrovsk și Lîman, în timp ce Rusia pierde săptămânal peste 10.000 de militari.

Pentru că Rusiei îi este tot mai greu să recruteze voluntari suficienți pentru a-și compensa pierderile, Kremlinul ar putea recurge la o nouă mobilizare de amploare prin care ar putea înrola forțat sute de mii de ruși. Însă, mobilizarea ar putea fi o decizie ce l-ar putea compromite politic pe Putin.

Motivul pentru care Putin recurge la atacuri brutale împotriva civililor

Potrivit The Telegraph, dictatorul rus are nevoie de o schimbare radicală a situației de pe câmpul de luptă ucrainean înainte de a fi nevoit să ia o decizie care să-i amenințe puterea. Dacă Rusia nu poate învinge armata ucraineană, va încerca să frângă rezistența poporului ucrainean în această iarnă.

Prin intimidarea și atacarea civilolor, lovirea spitalelor , școlilor și zonelor rezidențiale, poporul ucrainean ar putea fi constrâns să ceară autorităților și guvernului de la Kiev să pună capăt războiului și să-l determine pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski să capituleze și să facă concesii în fața Moscovei.

Dar The Telegraph scrie că strategia putinistă de raderea orașelor de pe hartă n-a funcționat în Siria și este puțin probabil să funcționeze în Ucraina.

„Întrebarea nu este doar dacă Ucraina poate menține controlul asupra orașelor Pokrovsk sau Lîman. Ci dacă Marea Britanie și Europa au voința politică necesară pentru a se asigura că Ucraina va rezista și anul viitor, și în anii ce vor urma”, subliniază autorul.

Sursa Foto: Telegram/Hepta/Kremlin.ru