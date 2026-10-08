Un atac rusesc cu o rachetă ghidată asupra a două autobuze din Kramatorsk a ucis 33 de persoane în dimineața zilei de 8 octombrie, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Alte 18 persoane au fost rănite în atacul rusesc, a declarat guvernatorul regiunii Donețk, Vadîm Filașkin.

Două autobuze au luat foc în urma atacului rusesc

În urma loviturilor rusești, a izbucnit un incendiu la cel puțin două autobuze, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, citează The Kyiv Independent.

„Rusia aduce moarte pe pământul ucrainea. Ne lovește orașele, ne ucide oamenii și își multiplică crimele în fiecare zi”, a spus Filașkin.

Transportul public a fost suspendat în două orașe

Administrațiile militare din Kramatorsk și Sloviansk au dispus suspendarea întregului transport public.

„Rușii vizează civilii. Pentru ei, un autobuz cu pasageri este o țintă atractivă tocmai pentru că o singură lovitură poate ucide cât mai mulți oameni posibil”, a afirmat Filașkin.

În întreaga regiune Donețk, alte patru persoane au fost ucise și șase rănite în urma atacurilor rusești până în dimineața zilei de 8 octombrie, înainte ca atacul să aibă loc în Kramatorsk, transmite guvernatorul.

În total, forțele ruse au bombardat așezări din regiunea Donețk de 31 de ori în ultima zi, iar 256 de persoane, inclusiv 32 de copii, au fost evacuate din zona frontului, a precizat guvernatorul regiunii Donețk.

Atacurile cu drone ale Rusiei, tot mai intensificate

Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei folosind 142 de drone de tip Shahed – 82 de drone sunt cu propulsie cu reacție – în noaptea de 8 octombrie, a anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Forțele aeriene au anunțat că apărarea aeriană a doborât sau a neutralizat 126 dintre aceste drone.

Pe 2 octombrie, în jurul orei 07:08, forțele ruse au lovit un alt autobuz de pasageri cu o dronă de tip FPV în orașul Kramatorsk din regiunea Donețk, aflat în apropierea liniei frontului. Două persoane au fost rănite, a raportat Consiliului Municipal Kramatorsk.

Autobuzul se afla deja pe traseu și transporta pasageri la momentul atacului, se precizează în comunicat.

Sursa Foto: Telegram/DSNS