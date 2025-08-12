Prima pagină » Știri externe » The Telegraph: Ucraina ar putea fi de acord să CEDEZE teritorii Rusiei pentru a opri războiul

Andrei Văcaru
12 aug. 2025, 14:40, Știri externe
Ucraina ar putea fi de acord să oprească luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa, scrie publicația The Telegraph.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-ar fi spus liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de omologul său american, Donald Trump, în care Ucraina cedează teritorii suplimentare, dar că Rusiei i se poate permite să păstreze o parte din teritoriul pe care l-a ocupat, scriu jurnaliștii publicației.

Un astfel de scenariu ar însemna înghețarea liniei frontului acolo unde se află el în acest moment și acordarea Rusiei controlului de facto asupra teritoriului pe care îl ocupă în regiunile Luhansk, Donețk, Zaporijie, Herson și Crimeea. Această schimbare de paradigmă în ceea ce privește negocierile cu Moscova are loc înaintea discuțiilor dintre Trump și Vladimir Putin din Alaska, programate să aibă loc vineri, adaugă sursa citată.

„Planul poate fi legat doar de pozițiile actuale deținute de Armată”, a declarat un oficial occidental,.

Rusia urmărește în continuare „capitularea totală” a Kievului, inclusiv blocarea oricărei perspective de aderare la NATO și demilitarizarea, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului, un think tank cu sediul la Washington.

Luni seara, și președintele Zelenski a declarat că nu există semne că Rusia se pregătește să pună capăt războiului, în ciuda negocierilor de pace iminente.

„Dimpotrivă, își mută trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive”, a spus el, citând un raport al serviciilor de informații ucrainene.

Ce condiții impune Ucraina

Deși pare dispusă să cedeze o parte din teritoriu, Ucraina a mai spus că va accepta doar un acord de pace care oferă garanții solide de securitate sub forma livrărilor de arme și a unei căi către aderarea la NATO, scrie Telegraph.

Capitalele europene au ales să susțină viziunea Kievului privind orice schimburi teritoriale.

O declarație comună a liderilor Comisiei Europene, Franței, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Finlandei a afirmat că „linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”.

Liderii europeni urmează să poarte discuții cu Trump miercuri pentru a-i prezenta punctul lor de vedere.

Sursa foto: Shutterstock

