Toate CONTROVERSELE în care a fost implicat noul președinte al Poloniei. Karol Nawrocki este un politician versat

06 aug. 2025, 14:22, Știri externe
Karol Nawrocki a câștigat alegerile prezidențiale din Polonia cu 50,98% din voturi, marcând începutul unei noi ere în politica țării sale.

Același Nawrocki vine însă la pachet cu un trecut controversat, pe care uneori îl nuanțează, doar ca să dea bine în fața cetățenilor.

Primul președinte ales al țării după căderea Cortinei de Fier și laureat al premiului Nobel pentru pace, Lech Walesa, nu și-a ascuns disprețul față de noul șef al statului polonez.

„Nu ai cum să nutrești sentimente patriotice când ești condus de un om cu trecut îndoielnic. Nu voi susține niciodată un om de o asemenea factură”, declara pentru Onet Walesa.

Imperiul imobiliar de la malul mării Baltice

Un bărbat din Gdańsk ar fi fost escrocat timp de 5 ani, între 2012 și 2017, pentru a transfera proprietatea apartamentului său către interpușii lui Nawrocki, în schimbul promisiunilor de îngrijire și asistență. Ulterior decesului, apartamentul a intrat în posesia lui Karol.

„Nu am de ce să-mi fie rușine. Am numeroși martori care pot atesta că i-am oferit asistență bănească proprietarului, așa cum ne-a fost înțelegerea. Când lipseam din localitate, asociații mei se aigurau că nu-i lipsește nimic”, a explicat Nawrocki, potrivit Politico.

Exploatare și trafic de persoane

O altă acuzație care-l vizează pe noul președinte polonez este cea de proxenetism. Oficialul neagă faptul că ar fi furnizat femei contra cost clienților cazați la hotelul său de lux din stațiunea Sopot.

„Hotelul a găzduit pe toată lumea, de la președintele rus Vladimir Putin până la elite politice și vedete, artiști. În acel moment se desfășura festivalul muzical din Sopot. Ceea ce fac oaspeții pentru divertisment este treaba lor. Eu nu am avut nicio legătură cu asta. Treaba mea era să le asigur o locație cu standarde înalte de calitate. În mod cert, ce s-a vehiculat pe această temă este o calomnie bine pusă la punct la adresa mea”, a punctat Nawrocki.

Huligan la meciurile de fotbal

Pe vremea când avea 26 de ani, Nawrocki frecventa meciurile echipei locale. De fiecare dată când urma un derby Gdańsk și Poznań, viitorul președinte se pregătea la prorpiu de luptă.

Pe parcursul anului 2009, a participat la mai multe bătăi organizate între galeriile cluburilor de fotbal. Tot de aici i se trag și legăturile cu lumea interlopă, pe care acesta le reneagă vehement.

„De fiecare dată când m-am bătut cu cineva, n-am stat să verific sau nu dacă are cazier. Sunt convins că printre acei oameni din galerie, unii au comis acte impardonabile. Totuși, asta nu înseamnă că acțiunile lor mă reflectă în vreun fel”, afirmă Karol Nawrocki.

Chirii de lux pe vremea când era director de muzeu

Între 2017 și 2021, Karol Nawrocki a ocupat funcția de director al muzeului dedicat expozițiilor din cel de-al Doilea Război Mondial. Pe durata exercitării funcției, ar fi abuzat beneficiile care vin la pachet cu aceasta.

Mai exact, a schimbat mai multe locuințe de serviciu pe banii muzeului. Practic, Nawrocki a locuit gratuit în acele vremuri.

„Eram cazat într-un apartament dintr-un complex hotelier care era la 5 km distanță de birou. Instituția asigura prin contract cazare, așa că nu văd nicio problemă în treaba asta”, susține președintele polonez.

Alter ego

În 2018, un anume Tadeusz Batyr, care se recomanda drept scriitor, oferă un interviu la televiziunea locală în care vorbește sub protecția anonimatului în amănunt despre lumea interlopă poloneză a anilor 1990.

Singura problemă e că domnul Batyr nu există. Situația confuză a generat multe dezbateri, având în vedere presupusele sale legături cu mediul infracțional.

Cum Nawrocki a explicat că în urmă cu 7 ani impersona un caracter pentru a spori vânzările la noua sa carte beletristică.

„Pseudonimele literare nu sunt nimic nou în jurnalism, literatură și mediul academic polonez”, conchide Karol.

