Tragedia feroviară din Spania. Numărul morților a crescut la 41. Garda Civilă a confiscat vagonul 6 al trenului Iryo care a deraiat

20 ian. 2026, 12:33, Știri externe
Echipele de salvare spaniole au lucrat neobosit, pe tot parcursul nopții, la kilometrul 318 al liniei Madrid-Andaluzia, pentru a recupera trupurile rămase și pentru a determina cauza accidentului feroviar din Adamuz (Córdoba), relatează Antena3 Noticias.

Au fost utilizate macarale și utilaje grele, iar două echipamente noi au fost aduse marți pentru a accesa vagoanele. Cu toate acestea, trenul Iryo blochează accesul acestor echipamente care ar trebui să ridice vagoanele Alvia, unde ar putea exista mai multe victime. Până acum, trei cadavre au fost văzute prin geamuri, scrie presa spaniolă.

Deși bilanțul morților nu este difinitiv, cel puțin 41 de persoane și-au pierdut viața în această tragedie feroviară, asta după ce un ultim trup a fost găsit în trenul Iryo. În ultimele ore, numărul pacienților spitalizați a scăzut, de asemenea, de la 41 la 39, dintre care 13 se află în unitățile de terapie intensivă (ATI), conform informațiilor furnizate de Serviciul Andaluz de Sănătate. Există, de asemenea, 43 de raportări de persoane dispărute.

Majoritatea celor dispăruți, ale căror fotografii circulaseră pe rețelele de socializare, distribuite de familiile lor în încercarea de a găsi indicii despre locul unde se aflau, au fost găsiți morți. Moartea a 17 locuitori din Huelva a fost confirmată.

Regele și Regina Spaniei vor călători în zonă marți. La ora locală 12:00, vor ajunge la locul accidentului pentru a observa lucrările efectuate și ulterior se vor deplasa la Centrul Civic Poniente Sur și apoi vor vizita Spitalul Universitar Reina Sofía.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a explicat că Garda Civilă a solicitat ca vagonul numărul 6 al trenului Iryo, cel care a deraiat, să fie confiscat pentru a continua prelevarea de probe și imagini pentru a clarifica cauza părăsirii șinei. Și linia de cale ferată este investigată, având în vedere ipoteza că o ruptură a șinei a cauzat deraierea. Puente insistă că este prea devreme pentru a trage concluzii.

