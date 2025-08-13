Prima pagină » Știri externe » TRAGEDIE în largul coastelor italiene: O barcă încărcată cu migranți s-a răsturnat lângă Lampedusa

TRAGEDIE în largul coastelor italiene: O barcă încărcată cu migranți s-a răsturnat lângă Lampedusa

13 aug. 2025, 16:20, Știri externe
O barcă încărcată cu 100 de migranți din Africa s-a răsturnat în largul Mării Mediterane, lângă Lampedusa, iar paza de coastă italiană a demarat în regim de urgență operațiunile de salvare și recuperare.

Potrivit ANSA, în acest moment există cel puțin 20 de victime. Naufragiul s-a produs lângă insula Lampedusa după ce barca s-a răsturnat din motive necunoscute.

Aproximativ 80 de supraviețuitori au fost recuperați de autoritățile italiene din apele mării, însă operațiunile de căutare sunt în desfășurare. Corpurile celor decedați au fost încărcate în ambarcațiunile de patrulare ale poliției de frontieră și vor fi aduse la mal pentru înmormântare.

Distanța față de cel mai apropiat port ca timp, din punctul în care migranții au fost recuperați, este de câteva ore.

Conform datelor, aproape 700 de migranți au murit de la începutul anului în încercarea de a traversa Marea Mediterană cu ajutorul unor ambarcațiuni inadecvate sau improvizate. În ultimul deceniu, peste 25.000 de persoane și-au pierdut viața sau sunt date dispărute după ce s-au angajat în traversarea Mediteranei către țările europene.

