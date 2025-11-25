Prima pagină » Actualitate » Criza lovește și NETFLIX. Trei seriale, anulate pe final de 2026 din cauza lipsei banilor

Criza lovește și NETFLIX. Trei seriale, anulate pe final de 2026 din cauza lipsei banilor

25 nov. 2025, 13:58, Actualitate
Criza lovește și NETFLIX. Trei seriale, anulate pe final de 2026 din cauza lipsei banilor
Criza lovește și Netflix

Netflix anulează trei seriale la scurt timp după anunțul privind anularea unei alte comedii, semnalând o schimbare strategică înaintea grilei din 2026. Netflix a anunțat oficial anularea a încă trei seriale, marcând un nou val de tăieri bruște, în timp ce platforma își reorganizează oferta în perspectiva anului 2026, scrie NetflixLife.

Decizia vine la doar câteva zile după ce creatoarea Lena Dunham a confirmat că serialul său „Too Much” nu va reveni cu un al doilea sezon, deși existaseră speranțe că ar putea continua dacă audiențele ar fi fost suficient de mari.

Ce pelicule sunt anulate

Dacă „Too Much” a beneficiat de un final oarecum planificat, cele mai noi anulări lasă mai multe proiecte animate fără concluzii.

După luni fără actualizări oficiale, Netflix a confirmat că nu va exista un sezon doi pentru „Exploding Kittens”, „Twilight of the Gods” și „Good Times”. Toate cele trei seriale animate au debutat în 2024 și au rămas în așteptare, în timp ce fanii sperau la confirmarea unei reînnoiri.

Potrivit unor rapoarte din industrie, dezvoltarea pentru eventuale sezoane viitoare începuse deja în cazul „Exploding Kittens” și „Twilight of the Gods”, semn că echipele creative sperau încă într-o continuare.

Deși exista optimism intern privind continuarea acestor proiecte, niciunul dintre cele trei seriale nu a obținut vizualizări consistente sau un impact cultural semnificativ pe platformă. Netflix a acordat uneori șanse suplimentare unor seriale pentru a-și construi un public, dar performanța acestor titluri nu a atins pragul necesar pentru reînnoire.

Decizia sugerează o strategie mai agresivă, cu accent pe producțiile care generează rapid angajament consolidat.

Dintre cele trei titluri anulate, cea mai surprinzătoare decizie este eliminarea „Twilight of the Gods”, realizat de regizorul Zack Snyder. În ciuda fanbase-ului considerabil al regizorului, serialul nu a intrat niciodată în Top 10 Global Netflix după lansare.

Hotărârea subliniază noua orientare a platformei, ce pune un accent tot mai mare pe reacția cuantificabilă a publicului, chiar și în cazul proiectelor susținute de creatori de renume.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Kevin Spacey a ajuns un actor fără adăpost după scandalurile de hărțuire sexuală: „Locuiesc în hoteluri”

Meghan Markle revine la actorie după o pauză de 8 ani. În ce film va juca ducesa de Sussex

Citește și

ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
TEHNOLOGIE Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
16:43
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
INEDIT Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
15:30
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
ECONOMIE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
15:09
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor