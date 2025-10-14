Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona

Trei carabinieri au murit și 15 militari și ofițeri de poliție au fost răniți (dintre care 11 au fost spitalizați) într-o explozie care a avut loc într-o fermă din Castel D’Azzano, în provincia Verona din Italia.

Potrivit relatărilor inițiale, carabinierii erau în curs de a evacua casa, care adăpostea trei persoane, când a avut loc explozia, notează ANSA.

Casa era plină de gaz, iar explozia a fost declanșată când ușa din față a fost deschisă, potrivit unor surse apropiate anchetatorilor.

Întreaga clădire cu două etaje s-a prăbușit. O parte dintre carabinierii, polițiștii și pompierii prezenți au fost îngropați sub dărâmături.

„Când au intrat, martorii au raportat miros de gaz, iar câteva momente mai târziu a avut loc explozia”, a declarat ministrul de Interne Matteo Piantedosi despre tragedie.

Numeroase servicii medicale de urgență sunt la fața locului.

Un bărbat și o femeie în vârstă de 60 de ani, frați, au fost arestați de forțele de ordine, în timp ce un al treilea membru al familiei este încă căutat în zonă.

„Trei frați locuiau la fermă. Se pare că depozitaseră butelii de gaz de ceva timp și au saturat podul pentru a face totul să explodeze,” a spus Antonello Panuccio, viceprimar al orașului Castel d’Azzano.

Pentru a nu fi evacuați, locuitorii amenințaseră că aruncă reședința în aer

Nu este prima dată când, pentru a preveni o evacuare, ocupanții fermei saturaseră camerele cu gaz.

În octombrie 2024, exact în urmă cu un an, ocupanții saturaseră deja ferma cu gaz.

La acea dată, evacuarea a fost amânată, camerele au fost ventilate și totul a fost rezolvat fără incidente.

Apoi, în urmă cu un an, unul dintre cei trei frați s-a stropit cu benzină și a amenințat că își va da foc.

„O tragedie incredibilă”

„Condoleanțele mele și ale guvernului se îndreaptă către familiile victimelor. Gândurile mele sunt alături de cei care servesc Italia”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni pe platforma X.

O tragedie incredibilă, a comentat procurorul-șef al Veronei, Raffaele Tito, venit la fața locului:

„Trebuia să executăm un mandat de percheziție”, a adăugat el, „și căutam și cocktailuri Molotov. Carabinierii și poliția au încercat să opereze cu maximă securitate și cu tot echipamentul necesar. Dar rezultatul a fost neașteptat și foarte dureros.”

Foto: Profimedia, X

