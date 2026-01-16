Trei cetățeni germani au trecut granița pe jos din Finlanda în Rusia și înapoi. Cei trei spun că au făcut asta din pură curiozitate

Trei turiști germani cu rachete de zăpadă au trecut ilegal granița dintre Rusia și Finlanda, pe 14 ianuarie, în apropierea stațiunii de schi Paljakke din Kuusamo, a relatat serviciul de presă al Gărzii de Frontieră finlandeze, anunță presa din Rusia.

Potrivit agenției de presă finlandeze, turiștii sunt suspectați că au trecut ilegal frontiere de stat din Finlanda în Rusia și înapoi. O patrulă de frontieră din Kainuu i-a reținut în apropierea frontierei imediat după incident.

În timpul audierilor, cei trei tineri din Germania au recunoscut că au trecut frontiera în Rusia din curiozitate. Potrivit autorităților finlandeze, între cele două state nu există un gard de protecție. Comisarul de frontieră al districtului finlandez i-a contactat pe omologii săi ruși iar ancheta privind acest incident este în desfășurare.

Turiștii germani vor fi acuzați de trecere ilegală a frontierei înainte ca aceștia să părăsească Finlanda. În ultimul timp, turiștii se înghesuie în zona de frontieră pentru a face fotografii. Cu toate acestea, accesul în zonă este interzis fără permisiunea specială.

Numai în vara anului 2025, polițiștii de frontieră din sud-estul Finlandei au înregistrat peste 50 de încălcări minore ale frontierei. Această cifră a fost cu o treime mai mare decât în ​​aceeași perioadă a anului 2024.

