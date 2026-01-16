Uniunea Europeană vrea un plan de aderare „ușor” pentru Ucraina, în două etape, dar Kievul nu a îndeplinit niciun criteriu de aderare din cele 36

Comisia Europeană discută în prezent introducerea unui model de aderare la Uniunea Europeană în două etape, care i-ar putea permite Ucrainei să adere la blocul comunitar mult mai rapid, dar cu puteri limitate în prima etapă, arată Financial Times. Propunerile preliminare prevăd o abatere de la procedura actuală de aderare, prin care au trecut toate statele care s-au alăturat Uniunii Europene de la începutul anilor 1990. În prezent, Ucraina nu a finalizat niciuna dintre cele 36 de etape ale aderării la UE.

Comisia Europeană vrea un nou model de aderare pentru Ucraina

Noul model de aderare ar putea oferi Ucrainei statutul de membru oficial al UE, însă fără drepturi depline de vot în cadrul summiturilor liderilor de stat și al reuniunilor ministeriale. În același timp, Kievul ar urma să primească acces treptat la piața unică a Uniunii Europene, la subvenții agricole și la fondurile de dezvoltare după parcurgerea anumitor etape după aderare.

Această discuție are loc pe fondul negocierilor de pace pentru Ucraina, unde propunerea actuală de pace în 20 de puncte menționează aderarea Ucrainei la UE în anul 2027, cu toate că însăși Comisia Europeană estimează că respectarea deplină a criteriilor de aderare ar putea necesita până la 10 ani de reforme.

Ucraina trebuie să facă sacrificii în procesul de pace dacă vrea să adere la UE

Pentru Ucraina, perspectiva aderării la Uniunea Europeană este un argument puternic pentru a face compromisuri dificile în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia. Pentru a putea adera la blocul comunitar, Kievul trebuie să rezolve în primul rând disputele teritoriale cu Rusia. Mai mult, trebuie să rezolve problemele interne, printre care cea mai gravă este cea a corupției.

Perspectiva unei aderări „facilitate” a Ucrainei la UE nu respectă principiul extinderii meritocratice

În același timp, ideea unei aderări „facilitate” de către Bruxelles ridică serioase îngrijorări în rândul statelor membre și a celorlalte țări candidate. Diplomații se tem că un astfel de model care ar urma să fie aplicat Ucrainei, în două etape, ar putea submina principiul extinderii meritocratice, ar putea crea membri din categorii diferite și ar putea cauza tensiuni cu candidați precum Muntenegru și Albania, care au avansat mai mult în negocieri.

Comisia Europeană se așteaptă ca negocierile privind aderarea Ucrainei la UE să continue la nivelul grupurilor de lucru, în ciuda lipsei unui sprijin unanim din partea tuturor statelor membre. În acest context, veto-ul Ungariei nu va afecta decizia generală.

Ungaria, principalul opozant al aderării Ucrainei la blocul comunitar

Principala opoziție față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană vine din partea unui grup restrâns de state membre, condus de Ungaria, care utilizează frecvent dreptul de veto pentru a bloca progresul negocierilor. Sub conducerea premierului Robert Fico, Slovacia s-a alăturat adesea pozițiilor sceptice ale Ungariei. Deși oficial susține cooperarea, Bratislava are rezerve majore privind pregătirea Ucrainei și impactul financiar asupra statelor membre.

Ucraina nu a îndeplinit niciun criteriu de aderare la UE

Viceprim-ministrul pentru integrare europeană și euro-atlantică al Ucrainei, Taras Kachka, a menționat că, pentru Ucraina, obiectivul finalizării negocierilor de aderare la UE în 2028 este destul de realist. Conform evaluării Comisiei Europene, ritmul reformelor permite realizarea acestui lucru.

În plus, planul de pace al SUA prevede aderarea Ucrainei la UE într-un ritm accelerat – cel târziu în 2027. Washingtonul este încrezător că va putea înfrânge rezistența Ungariei și a altor țări care vor încerca să se opună aderării Ucrainei la blocul comunitar. Pe de altă parte, arată Reuters, unele voci din UE consideră că aderarea Ucrainei la blocul comunitar este imposibilă înainte de 2027. Ucraina nu a finalizat oficial nici măcar una dintre cele 36 de etape ale aderării la UE.

