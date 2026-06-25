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Trump a dat startul festivităților dedicate celor 250 de ani de la fondarea SUA: „America s-a întors. Suntem cea mai tare ţară din lume”

Ionuț Stan
Trump a dat startul festivităților dedicate celor 250 de ani de la fondarea SUA: „America s-a întors. Suntem cea mai tare ţară din lume
Donald Trump - Foto: Mediafax foto
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Președintele Donald Trump a dat startul festivităților dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite printr-un discurs în forță. Liderul de la Casa Albă și-a prezentat realizările, a vorbit despre proiectele sale și a transmis un mesaj optimist susținătorilor adunați la Washington.

Trump a inaugurat miercuri seria manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite, printr-un discurs susținut pe National Mall din Washington. Evenimentul a îmbinat momentele festive cu mesajele politice, liderul de la Casa Albă folosind ocazia pentru a-și prezenta bilanțul și principalele proiecte ale administrației sale, scrie BBC.

Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Donald Trump – Foto: Mediafax foto

Discursul, mai scurt și mai temperat decât cele din campania electorală, a păstrat însă stilul caracteristic al președintelui american. Evenimentul a început pe acordurile melodiei „God Bless the USA” (Dumnezeu să binecuvânteze America n.red) și s-a încheiat cu celebrul slogan „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou n.red), urmat de dansul devenit deja tradițional al lui Donald Trump pe melodia „YMCA”.

Discursul lui Trump

Liderul de la Casa Albă nu a insistat pe principiilor Declarației de Independență din 4 iulie 1776, documentul care a pus bazele independenței Statelor Unite față de Coroana Britanică, ci și-a concentrat discursul asupra rezultatelor administrației sale și asupra direcției în care consideră că se îndreaptă țara.

„În această seară, în pragul celui de-al 250-lea an de independență, sunt încântat să declar că America s-a întors. Sunt încântat să vă spun că America s-a întors. După cum ştiţi foarte bine, până nu demult eram o ţară moartă. Acum suntem cea mai captivantă ţară din lume. Guvernul nostru obţine o victorie după alta pentru poporul american”, a declarat președintele Donald Trump.

Sursa video – X/@clashreport

„Americanii au traversat Marile Câmpii, au escaladat impunătorii Munți Stâncoși, au îmblânzit Vestul Sălbatic și au transformat acest continent într-o putere industrială cum nimeni nu a mai văzut vreodată. Am construit căile ferate, am ridicat zgârie-nori, am construit marile autostrăzi, am inventat avionul, am câștigat două războaie mondiale, am învins fascismul și comunismul. Va trebui să facem asta din nou. Și am condus omenirea în spațiu. Și am realizat toate acestea în doar 250 de ani”, a continuat Trump.

Sursa video – X/@clashreport

Trump și-a lăudat realizările în materie de imigrație, prețurile medicamentelor, economie și afaceri externe, inclusiv în ceea ce privește Iranul și Venezuela.

„În cadrul acordului meu preferat la nivel național privind prețurile medicamentelor, realizăm cea mai mare reducere a prețurilor medicamentelor din istorie, cu diferențe de preț de 400, 500 și chiar 600%. Cine ar fi crezut că, dacă ai reduce prețul cu jumătate de la sută, cineva te-ar numi un geniu, dar la 400, 500, 600, 700, 800 la sută? Nimeni n-a mai văzut așa ceva.

Sursa video – X/@clashreport

Trump a abordat și problema Iranului reiterând bilanțul daunelor provocate armatei regimului de la Teheran.

„Datorită puterii și priceperii Forțelor Armate ale Statelor Unite, astăzi Iranul nu mai are nici marină, nici forțe aeriene, nici capacități antiaeriene, nici lansatoare de rachete, nici capacități de producție, iar conducerea sa a fost distrusă. Și, pentru prima dată în 3.000 de ani, vom avea în sfârșit pace în Orientul Mijlociu. Vom avea pace în Orientul Mijlociu”, a spus el mulțimii.

Sursa video – X/@clashreport

Susținătorii lui Trump au dominat atmosfera de la Washington

Deși sondajele recente arată că mulți americani continuă să fie preocupați de costul ridicat al vieții și privesc cu rezerve operațiunea militară desfășurată împotriva Iranului, atmosfera din centrul Washingtonului a fost dominată de susținătorii președintelui.

Barbara Van Riper, tehniciană în mamografie în vârstă de 57 de ani, a declarat pentru AFP că Donald Trump „luptă pentru visul american” și a anunțat că va reveni și la discursul programat pentru 4 iulie.

La rândul său, Lynette Coates, casnică în vârstă de 48 de ani, a spus că a venit la eveniment „pentru preşedinte” şi „pentru avioane”.

Seara a fost marcată de demonstrații aeriene spectaculoase. Bombardiere B-2 și avioane de luptă F-35 au survolat capitala Statelor Unite, în timp ce muzica a fost asigurată de Orchestra Corpului Pușcașilor Marini.

Inițial, organizatorii pregătiseră un concert de amploare, însă după retragerea mai multor artiști invitați, președintele Donald Trump a decis să transforme propriul discurs în principalul moment al serii.

Proiectele de la Casa Albă, în centrul atenției și al criticilor

În discursul său, președintele american s-a arătat entuziasmat de proiectele de modernizare pe care le promovează în Washington.

Printre acestea se numără noua sală de bal de la Casa Albă, proiectul unui arc monumental inspirat de Arcul de Triumf din Paris și lucrările de renovare ale bazinului aflat în apropierea Memorialului Abraham Lincoln.

Aceste investiții sunt criticate de opoziția democrată, care îl acuză pe liderul republican că încearcă să își lase amprenta asupra capitalei și să transforme aniversarea celor 250 de ani ai Statelor Unite într-un eveniment dominat de propria imagine politică, în loc să promoveze un mesaj de unitate națională.

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