Trump a declarat pentru Reuters că SUA vor părăsi Iranul „în scurt timp”, dar se vor întoarce dacă va fi nevoie

Statele Unite vor „părăsi Iranul în scurt timp” și ar putea reveni pentru „lovituri punctuale” dacă va fi nevoie, a declarat, miercuri, președintele Donald Trump pentru Reuters, cu câteva ore înainte de discursul său către națiune.

Cu războiul ajuns în a cincea săptămână și Trump sub presiune pentru a găsi o soluție de ieșire pe fondul creșterii prețurilor la benzină, președintele a programat un discurs, în această seară, pentru a discuta despre calea de urmat.

Într-un interviu telefonic acordat agenției Reuters, Trump a declarat că unul dintre elementele discursului va fi „exprimarea dezgustului“ său față de NATO, din cauza a ceea ce el consideră a fi lipsa de sprijin a alianței pentru obiectivele SUA în Iran.

Trump insistă că va scoate SUA din NATO

Președintele a afirmat că ia în considerare „cu siguranță” posibilitatea de a retrage Statele Unite din NATO, o organizație bazată pe un tratat ratificat de Senatul SUA în 1949.

„Nu ne-au fost prieteni când am avut nevoie de ei”, a spus Trump. „Nu le-am cerut niciodată prea multe… este o relație unilaterală.”

Întrebat când Statele Unite vor considera războiul cu Iranul încheiat, Trump a răspuns: „Nu vă pot spune exact… vom ieși din conflict destul de repede.”

Liderul de la Casa Albă a afirmat că măsurile luate de SUA au garantat că Iranul nu va deține arme nucleare.

„Nu vor avea arme nucleare pentru că în prezent nu sunt capabili de asta, iar apoi eu voi pleca și îi voi lua pe toți cu mine, iar dacă va fi nevoie, ne vom întoarce pentru a lansa lovituri punctuale”, a declarat Trump.

Iranul a negat de mult timp că ar dori să dezvolte o armă nucleară și susține că programul său nuclear este pașnic.

Trump și-a exprimat, de asemenea, speranța că se va ajunge la un acord cu noii lideri din Iran, după ce atacurile aeriene l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei.

„Am avut parte de o schimbare completă de regim”, a spus el. „Avem șanse foarte mari să ajungem la un acord, pentru că ei nu mai vor să fie bombardați.” „Nu aveam nevoie de o schimbare de regim, dar am obținut-o din cauza victimelor războiului. Am obținut-o. Așadar, avem o schimbare de regim, iar cel mai important lucru este că ei nu vor avea arme nucleare”, a spus Trump, adăugând: „Nici nu vor una.”

În ceea ce privește uraniul îmbogățit pe care Iranul îl deține încă, Trump a spus: „Acela se află atât de adânc sub pământ, încât nu-mi pasă de el.”

„Îl vom supraveghea mereu prin satelit”, a spus el.

Casa Albă anunță că noul regim de la Teheran a solicitat Statelor Unite încetarea focului. Ce condiție pune Trump

Poate Trump, un singur om, să scoată SUA din NATO? Ștefan Popescu răspunde la cea mai importantă întrebare a momentului după amenințările președintelui SUA