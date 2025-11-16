Prima pagină » Știri externe » Trump a devenit ținta glumelor după mesajele lui Epstein, în care scria că Putin avea poze cu el când „întreținea relații sexuale” cu „Bubba”

16 nov. 2025, 18:29, Știri externe
Președintele american Donald Trump a devenit ținta glumelor vulgare (unele generate chiar cu AI) pe platforma X, după publicarea unor mesaje de Gmail ale omului de afaceri condamnat pentru trafic sexual cu minori, Jeffrey Epstein. Epstein, într-o conversație avută în 2018 cu fratele său,  a insinuat că liderul de la Casa Albă că ar fi întreținut relații sexuale cu fostul președinte Bill Clinton, iar președintele rus Vladimir Putin  avea fotografii cu care îl șantaja. 

UPDATE: Fratele lui Jeffrey Epstein spune că „Bubba” nu era Bill Clinton

Fratele omului de afaceri condamnat Jeffrey Epstein, Mark Epstein, a declarat pentru The Advocate. El a insistat că  personajul „Bubba” menționat în  conversația avută în 2018 cu fratele său nu are nicio legătură cu fostul președinte Bill Clinton. În declarație, Mark Epstein a spus că schimbul de replici a fost interpretat complet greșit.

„Acestea au făcut pur și simplu parte dintr-un schimb de replici comice între doi frați și nu au fost niciodată destinate publicării sau interpretării ca declarații serioase”, a scris el.

El a adăugat: „Pentru a evita orice îndoială, «Bubba» nu se referă la fostul președinte Bill Clinton.”

Ali Clark, purtător de cuvânt al lui Mark Epstein, a declarat pentru The Advocate  că Bubba este „o persoană privată, nu o figură publică”.

Știrea inițială: Jeffrey Epstein a scris că Putin avea poze cu Trump făcându-i felație lui „Bubba”

Într-un mesaj (din 19 martie 2018) trimis către o persoană anonimă, Jeffrey Epstein a scris:

„Totul este bine. Bannon*  e cu mine”

* Steve Bannon – fost Strateg șef al Casei Albe și consilier principal al președintelui; 

Jeffrey Epstein:  Întreabă-l dacă Putin are fotografii cu Trump când i-o „umfla” lui Bubba

Fratele său, Mark L. Epstein, l-a întrebat:

„Ce mai faci? Cu ceva timp înainte ai menționat că tu erai prediabetic. S-a mai schimbat ceva c asta? Ce face băiatul tău Donald acum?”

Jeffrey Epstein i-a spus:

„Întreabă-l dacă Putin are fotografii cu Trump când i-o umfla lui Bubba? *

*Bubba – porecla fostului președinte american Bill Clinton  – referire la scandalul sexual cu Monica Lewinsky și presupusa casetă video cu care Putin l-ar fi șantajat pe Trump, fiind filmat când întreținea relații sexuale cu prostituate (implicând uro – „Golden Shower”) la hotelul Ritz-Carlton Hotel din Moscova;

„Și mă gândeam. Am un necaz”, i-a răspuns Jeffrey Epstein.

„Tu și băiatul tău Donnie ați putea face un remake la filmul „Get Hard”* , a scris Mark Epstein.

*filmul de comedie „Get Hard” din 2015,  în care protagonistul interpretat de actorul Will Ferrell, un manager condamnat pentru o infracțiune pe care n-a comis-o,  îi este frică de deținuții care îl așteaptă la închisoare și învață tehnici de felație; 

„Adică, DONNI TEE”, a adăugat Jeffrey.

„Aș vrea să fiu mai degrabă în pantofii lui Donni Dee”, i-a spus Mark Epstein într-o conversație avută pe 21 martie 2018.

Trump a devenit ținta atacurilor vulgare

Pe 12 noiembrie, Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților a publicat peste 20.000 de pagini de documente legate de infractorul Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în celula sa de detenție în 2019.

După ce mesajele publicate s-au viralizat, mii de utilizatori ai platformei X au făcut glume pe seama președintelui Donald Trump că i-ar fi făcut felație lui Clinton. În gluma de mai jos, autorul unei postări indică poziția ideologică a celor doi președinți: Bill Clinton (stânga) și Donald Trump (dreapta), doar că autorul postării insinuează că actualul președinte îi face sex oral fostului președinte Clinton.

Un alt meme viralizat este cu o fotografie a lui Bill Clinton în Biroul Oval. În imagine scrie „sunt doi președinți în fotografie”, însă numai Bill Clinton este vizibil. Internauții se amuză, spunând că „Trump este sub masă, unde-i face sex oral”, la fel ca stagiara Monica Lewinsky.

Într-un clip generat cu AI, Donald Trump îl atinge în zonele intime pe președintele de atunci, Bill Clinton. Mulți dintre votanții republicani care au spus că se vor alătura mișcării „America First”, l-au poreclit „Donica” pe președinte.

*Donica – de la Monica Lewinsky 

Sursa Foto: Donald Trump, alături de Bill Clinton, Melania Trump și modelul de costume de baie Kylie Bax de la Sports Illustrated în anul 2000. | Biblioteca Prezidențială William J. Clinton

