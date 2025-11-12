Democrații au publicat e-mailuri care arată legătura între Jeffrey Epstein și Donald Trump. Epstein: „Acel câine care nu latră este Trump”

Democrații din Camera Reprezentanților au publicat miercuri 3 e-mailuri care fac trimitere la președintele Statelor Unite, Donald Trump. E-mailurile făcute publice fac parte dintr-un lot de peste 23.000 de documente pe care Comitetul de Supraveghere le-a primit recent în urma unei citații, arată PBS News.

Comitetul de Supraveghere a emis o citație bipartizană către Departamentul de Justiție în august pentru toate înregistrările legate de Jeffrey Epstein și fosta sa iubită, Ghislaine Maxwell. Până în prezent, Departamentul de Justiție a procesat doar o mică parte din toate probele adunate de anchetatori referitoare la dosarele lui Epstein.

Într-un e-mail din 2011 despre Trump, Jeffrey Epstein a scris: „Vreau să realizezi că acel câine care nu a lătrat este Trump [sic]. [Victima] a petrecut ore întregi la mine acasă cu el, [sic] nu a fost menționat niciodată,” a scris Epstein într-un mesaj plin de greșeli de scriere către Maxwell în aprilie 2011.

Celelalte e-mailuri sunt între Epstein și Michael Wolff, autorul care a scris patru cărți despre primul mandat de președinte al lui Donald Trump. Wolff a declarat că a vorbit pe larg cu Epstein despre Trump în timpul reportajelor sale pentru cărți.

„Am auzit că CNN intenționează să-l întrebe pe Trump în seara asta despre relația sa cu tine – fie în direct, fie în timpul unei discuții ulterioare”, i-a scris Wolff lui Epstein în decembrie 2015, la șase luni după ce Trump intrase oficial în cursa pentru Casa Albă. „Dacă ar fi să-i oferim un răspuns, ce credeți că ar trebui să fie?”, a răspuns Epstein.

Al treilea mesaj, scris în ianuarie 2019, în timp ce Donald Trump ocupa deja funcția de la Casa Albă, și schimbat între Epstein și Wolff, pare să abordeze subiectul dacă președintele american i-a interzis lui Epstein să fie membru al Mar-A-Lago cu câțiva ani înainte. Contextul complet al acestor schimburi de e-mailuri nu este clar din porțiunile publicate de democrați în comisie.

Trump a postat în luna iulie un mesaj lung pe rețelele de socializare în care îi acuza membrii Partidului Democrat de crearea unei controverse cu privire la dosarele legate de Epstein, pe care le-a numit „escrocherie” și „farsă”. Deputatul Robert Garcia, democrat din statul California, a declarat că, cu cât Donald Trump încearcă mai mult să mușamalizeze dosarele Epstein, cu atât descoperim mai multe.