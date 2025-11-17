Trump a intrat pe neașteptate la o nuntă. Petrecerea mirilor avea loc la Mar-a-Lago

Donald Trump, preşedintele SUA, şi-a făcut apariţia la o nuntă care se desfășura în faimosul complet Mar-a-Lago pe care îl deţine în statul Florida.

Trump a glumit cu tinerii căsătoriți şi le-a propus acestora, mai în glumă, mai în serios, să apară într-o reclamă.

„O să facem poze și o să le voi folosi pentru a promova hotelul”, a spus președintele SUA.

Ulterior, a trecut la discuții despre cine îl va duce în rai.

Mulți utilizatori au considerat această apariție neașteptată un „cadou” amuzant și memorabil pentru proaspeții căsătoriți.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump se întâlnește noul primar din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a făcut comunist și l-a amenințat cu deportarea: „Vom găsi o soluție”

Cadouri pentru „regele” SUA: avioane, lingouri din aur personalizate, ceasuri Rolex. Așa îl vrăjesc liderii lumii pe Trump ca să le reducă tarifele