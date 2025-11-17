Prima pagină » Știri externe » Trump a intrat pe neașteptate la o nuntă. Petrecerea mirilor avea loc la Mar-a-Lago

Trump a intrat pe neașteptate la o nuntă. Petrecerea mirilor avea loc la Mar-a-Lago

Olga Borșcevschi
17 nov. 2025, 11:26, Știri externe

Donald Trump, preşedintele SUA, şi-a făcut apariţia la o nuntă care se desfășura în faimosul complet Mar-a-Lago pe care îl deţine în statul Florida. 

Trump a glumit cu tinerii căsătoriți şi le-a propus acestora, mai în glumă, mai în serios, să apară într-o reclamă.

„O să facem poze și o să le voi folosi pentru a promova hotelul”, a spus președintele SUA.

Ulterior, a trecut la discuții despre cine îl va duce în rai.

Mulți utilizatori au considerat această apariție neașteptată un „cadou” amuzant și memorabil pentru proaspeții căsătoriți.

