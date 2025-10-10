Trump a ratat din nou Premiul NOBEL pentru PACE | Motivele pentru care nu a primit prestigioasa distincție

Comitetul norvegian care s-a ocupat de decernarea Premiului Nobel pentru Pace a motivat în cadrul festivității de ce președintele american Donald Trump sau alți candidați nu au câștigat prestigioasa distincție.

Președintele care a încheiat 7 războaie într-un an nu a făcut suficiente eforturi pentru întemeierea păcii.

„În istoria lungă a Premiului Nobel pentru Pace, acest comitet a văzut toate tipurile de campanii mediatice pentru a favoriza un candidat. Acest comitet deliberează într-o cameră decorată cu portretele tuturor laureaților, iar acea încăpere este plină de curaj și integritate. Ne bazăm deciziile doar pe munca și voința lui Alfred Nobel”, a transmis președintele Comitetului Nobel, Joergen Watne Frydnes.

Frydnes a lăsat să se înțeleagă din discurs motivele pentru care Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace.

„Democrația este o condiție esențială la perpetuarea unei păci durabile. Cu toate acestea, trăim într-o lume în care democrația bate în retragere, unde tot mai multe regimuri autoritare încalcă normele și se rezumă la violență. Presa liberă este redusă la tăcere, criticii sunt închiși și populațiile sunt reprimate. Maria Corina Machado se ascunde în propria țară, Venezuela, de tirania conducerii. Toate încercările sale de a readuce democrația nu au eșuat. Pentru curajul și determinarea sa, este cu adevărat o campioană a păcii”, explică Joergen Watne.

