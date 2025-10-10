Casa Albă acuză Comitetul NOBEL că este tendențios politic, după ce Trump a ratat Premiul pentru Pace

Administrația Statelor Unite a acuzat, vineri, Comitetul Nobel că plasează ”politica deasupra păcii”, în contextul în care președintele Donald Trump nu a obținut Premiul Nobel pentru Pace.

”Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace și să salveze vieți. Are o inimă umanitară și nu va fi niciodată cineva ca el care să mute munții cu forța voinței sale. Comitetul Nobel a demonstrat că plasează politica deasupra păcii”, a declarat Steven Cheung, asistent al președintelui Trump și director pentru Comunicare al Casei Albe.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Liderul opoziției din Venezuela și activistul pro-democrație María Coria Machado a primit vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025.

”María Coria Machado este unul dintre cele mai puternice exemple de curaj civic din America Latină în ultima perioadă, cu o activitate dedicată protejării drepturilor democratice ale locuitorilor Venezuelei”, a transmis Comitetul Nobel, conform postului de televiziune BBC.

Maria Machado l-a contestat ani întregi pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aflat la putere de 12 ani în ceea ce criticii consideră că este o situație lipsită de legitimitate. Președintele SUA, Donald Trump, nu a ascuns niciodată dorința de a a obține Premiul Nobel pentru Pace, argumentând că a oprit șapte războaie.

Foto: Profimedia