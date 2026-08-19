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Trump a suspendat, în ultimul moment, tarifele de 50% pentru Canada: „Am ajuns la un acord!”

Trump a suspendat, în ultimul moment, tarifele de 50% pentru Canada: „Am ajuns la un acord!”
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Donald Trump a suspendat pentru trei zile tarifele de 50% care urmau să lovească mărfurile canadiene de miercuri. Președintele SUA susține că Washingtonul și Ottawa au ajuns la un acord, rămas însă condiționat de finalizarea documentelor.

Președintele Trump a făcut un pas înapoi în confruntarea comercială cu Canada, cu numai câteva ore înainte ca noile tarife de 50% să intre în vigoare.

Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Donald Trump – Foto: Mediafax fotosigns executive orders in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Thursday, April 30, 2026.
Credit: Aaron Schwartz / Pool via CNP

Liderul de la Casa Albă a anunțat suspendarea măsurilor pentru o perioadă de trei zile, explicând că Statele Unite și Canada au ajuns la un acord. Înțelegerea nu este însă definitivă în acest moment, Trump precizând că mai trebuie finalizate documentele.

Decizia oferă astfel o scurtă perioadă de respiro într-o dispută comercială care a tensionat puternic relațiile dintre Washington și Ottawa.

„Am suspendat tarifele de 50% împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare miercuri dimineață pentru o perioadă de trei zile, având în vedere că SUA și Canada, sub rezerva finalizării documentelor, au ajuns la un ACORD!”, a scris Donald Trump într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Anunțul este important mai ales prin dimensiunea tarifelor amenințate de Washington. O taxă de 50% aplicată mărfurilor canadiene vizate ar fi reprezentat o escaladare puternică a conflictului comercial dintre două economii profund interconectate.

Suspendarea este însă, pentru moment, una temporară. Cele trei zile ar urma să ofere părților timpul necesar pentru finalizarea documentelor care ar transforma înțelegerea anunțată de Trump într-un acord concret.

Negocieri „foarte intense și delicate” între SUA și Canada

Semnalele privind existența unor discuții avansate apăruseră încă de luni, când premierul canadian Mark Carney confirmase că Washingtonul și Ottawa negociază. Liderul canadian evitase însă să ofere detalii despre conținutul discuțiilor, tocmai din cauza sensibilității acestora.

„Negocierile sunt foarte intense și delicate. Nu este momentul să discutăm despre negocieri în public”, a declarat Mark Carney, premierul Canadei.

Mark Carney - Foto: Profimedia images

Mark Carney – Foto: Profimedia images

Detaliile înțelegerii, eventualele concesii făcute de cele două părți și situația tarifelor după expirarea perioadei de suspendare nu au fost precizate în informațiile disponibile. Tocmai de aceea, următoarele trei zile devin decisive pentru relația comercială dintre cele două țări.

Relația Trump-Canada, marcată de conflicte comerciale și politice

Disputa privind tarifele este doar unul dintre numeroasele puncte de tensiune apărute între Trump și Canada. Președintele american a avut în repetate rânduri confruntări cu Ottawa în privința comerțului și a contribuțiilor în cadrul NATO.

Pe lista divergențelor s-a aflat și disputa privind un pod din zona Detroit, însă unele dintre cele mai controversate declarații ale lui Trump au vizat chiar statutul Canadei.

Liderul american a amenințat în repetate rânduri că țara vecină ar putea deveni cel de-al 51-lea stat al Statelor Unite, afirmații care au provocat reacții puternice la Ottawa.

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