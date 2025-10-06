Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat, luni, cu omologul său din Brazilia, Luiz Inácio Lula da Silva, despre starea relațiilor bilaterale și despre schimburile comerciale, afectate de abordarea protecționistă a Washingtonului și de o serie de probleme politice.

”Am avut o conversație foarte bună cu președintele Braziliei, Lula da Silva. Am discutat despre multe lucruri, dar în principal despre economie și relațiile comerciale bilaterale. Vom avea noi discuții și ne vom întâlni în viitorul apropiat, atât în Brazilia, cât și în Statele Unite. Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine împreună”, a declarat Donald Trump, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Președinția Braziliei a catalogat drept ”amiabilă” conversația celor doi lideri, iar ministrul brazilian de Finanțe, Fernando Haddad, a afirmat că discuția de 30 de minute a fost ”pozitivă”, conform cotidianului The Guardian.

Președintele Lula da Silva i-a cerut lui Donald Trump să anuleze tarifele vamale impuse Braziliei și sancțiunile aplicate oficialilor brazilieni. Relațiile dintre Statele Unite și Brazilia au fost tensionate în ultimul an, în contextul presiunilor exercitate de Administrația de la Washington asupra autorităților braziliene pentru a renunța la procesul intentat fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro.

În august, Statele Unite au impus taxe vamale de 50% asupra importurilor de produse braziliene, în principal din cauza a ceea ce președintele Donald Trump a numit drept o ”vânătoare de vrăjitoare” împotriva lui Jair Bolsonaro, acuzat de tentativă de lovitură de stat pentru a se menține la putere după înfrângerea electorală suferită în fața lui Lula da Silva. În septembrie, Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare, în pofida sancțiunilor impuse de Washington.

