Președintele Donald Trump a avertizat, marți, grupul islamist Hamas că are la dispoziție doar ”trei-patru zile” pentru a accepta planul de pace propus de Statele Unite pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, sugerând că, în caz contrar, armata israeliană va intensifica ofensiva.

”Vom aștepta trei-patru zile, vom vedea ce se întâmplă. Toate țările arabe și musulmane susțin planul, la fel și Israelul, așteptăm răspunsul Hamas. Ne va spune dacă acceptă ori nu, iar dacă nu, va fi un final foarte trist”, a afirmat Donald Trump. ”Este foarte simplu cu Hamas. Vrem ostaticii înapoi imediat și vrem să aibă un comportament bun. Este foarte simplu: avem sprijinul tuturor țărilor din Orientul Mijlociu, părea ceva imposibil, nu a mai existat așa ceva anterior. Și este ceva dincolo de Gaza. Gaza este elementul principal, dar Gaza este doar o componentă a acordului. Așteptăm ca Hamas să răspundă favorabil. Dacă resping oferta, Israelul va face ceea ce trebuie. Nu prea avem spațiu de negocieri cu Hamas”, a avertizat Donald Trump.

Anterior, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că armata israeliană ”va rămâne în cea mai mare parte” a Fâșiei Gaza.

”Vom recupera toți ostaticii noștri, vii și nevătămați, în timp ce Armata israeliană va rămâne în cea mai mare partea a Fâșiei Gaza”, a afirmat Netanyahu. “Susțin planul președintelui Trump de oprire a războiului din Fâșia Gaza. Prin acest plan, ne sunt atinse obiectivele de război. Gaza va avea o administrație civilă. Dacă grupul Hamas respinge acest plan sau dacă îl acceptă, iar apoi face tot posibilul pentru a nu-l respecta, atunci Israelul va termina singur misiunea”, a declarat Netanyahu cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o cu președintele SUA.

Casa Albă a prezentat ”Planul de pace complet pentru oprirea războiului din Gaza”. Proiectul prevede distrugerea ”infrastructurii teroriste” de pe teritoriul palestinian și ”dezvoltarea regiunii pentru a fi în beneficiul populației”. Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 66.055 morți și circa 168.346 de răniți.

Foto: Profimedia

Video: Sky News

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Forțele de dreapta înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului

VIDEO NATO și UE intensifică acțiunile de contracarare a amenințărilor RUSIEI /Ucraina este „prima linie de apărare” a Europei