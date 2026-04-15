Prima pagină » Știri externe » Trump amenință că rupe acordul comercial cu Marea Britanie din cauza Iranului. „Nu au fost acolo când am avut nevoie de ei”

Donald Trump a amenințat direct că va anula acordul comercial cu Marea Britanie pe fondul refuzului premierului britanic Keir Starmer de a susține acțiunile militare ale SUA în Iran, dar și pentru politicile economice britanice care îl deranjează pe liderul american, scrie POLITICO.

În cadrul unui interviu pentru Sky News, Trump a declarat că acordul comercial semnat anul trecut cu Marea Britanie „poate fi schimbat oricând” deoarece relațiile dintre cele două state sunt acum într-o pasă proastă. Președintele american l-a criticat pe Keir Starmer pentru refuzul de a permite folosirea bazelor britanice pentru bombardierele americane, în contextul în care SUA aveau nevoie de rampe de lansare pentru aeronavele sale.

Marea Britanie a fost prima națiune care a încheiat în 2025 un pact comercial cu administrația Trump prin care s-au stabilit taxe vamale de 10% pentru majoritatea bunurilor și scutiri pentru oțel și aluminiu, în comparație cu 15% față de tarifele impuse Uniunii Europene.

Premierul britanic a precizat miercuri în Camera Comunelor că nu va ceda amenințărilor președintelui american.

„Nu este războiul nostru și s-a pus multă presiune asupra mea să iau o altă cale, iar această presiune a inclus și ceea ce s-a întâmplat aseară. Nu mă voi răzgândi. Nu voi ceda”, le-a spus Starmer parlamentarilor britanici.

Trump este nemulțumit de refuzul britanicilor

Întrebat care sunt relațiile actuale dintre Londra și Washington, Donald Trump nu s-a abținut să nu răspundă. „Este vorba despre relația în care: atunci când le-am cerut ajutorul, nu au fost acolo. Când am avut nevoie de ei, nu au fost acolo. Când nu am avut nevoie de ei, nu au fost acolo. Și tot nu sunt acolo.”

Liderul liberal-democraților din Marea Britanie, Ed Davey, a declarat că amenințările lui Trump cu denunțarea acordului comercial ar trebui să fie „picătura care umple paharul”. În același timp, Davey l-a îndemnat pe Starmer să anuleze vizita regelui Charles în Statele Unite. „[Trump] este un om care tratează țara noastră ca pe un șef mafiot care conduce o afacere cu taxe de protecție”, a spus Ed Davey.

Va redresa regele Charles relația dintre SUA și Marea Britanie?

Regele Charles al Marii Britanii va vizita Statele Unite la finalul lunii aprilie, prilej cu care va ține un disurs în Congresul Statelor Unite și se va întâlni, în privat, cu Donald Turmp.

Spre deosebire de atacurile la adresa lui Keir Starmer, Trump a avut numai cuvinte de laudă la adresa monarhului britanic în cadrul interviului acordat pentru Sky News. Președintele SUA a spus despre regele Charles că este „un mare domn” și un „prieten”.

Ursula von der Leyen vrea să anuleze dreptul de veto al țărilor UE în politica externă. Ar fi un prim pas pentru o Uniune cu mai multe viteze

Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului

Xi Jinping îl laudă pe Pedro Sánchez și spune că amândoi sunt de „partea corectă a istoriei” împotriva „legii junglei”

FLASH NEWS Orban nu mai vrea să dea ochii cu liderii europeni. Nu participă la Consiliul de săptămâna viitoare. Nume surpriză mandatat să reprezinte Ungaria
18:05
Orban nu mai vrea să dea ochii cu liderii europeni. Nu participă la Consiliul de săptămâna viitoare. Nume surpriză mandatat să reprezinte Ungaria
EXTERNE Marea Britanie va dona Ucrainei cel puțin 120.000 de drone
17:55
Marea Britanie va dona Ucrainei cel puțin 120.000 de drone
CONTROVERSĂ Războiul din Iran îmbogățește companiile petroliere: 30 de milioane de dolari le intră pe oră în conturi. Un gigant rusesc este pe locul patru la încasări. În top 10 sunt trei companii rusești
17:42
Războiul din Iran îmbogățește companiile petroliere: 30 de milioane de dolari le intră pe oră în conturi. Un gigant rusesc este pe locul patru la încasări. În top 10 sunt trei companii rusești
FLASH NEWS Trump amână sancțiunile pentru Lukoil. Până când vor putea funcționa cele 300 de benzinării din România
16:53
Trump amână sancțiunile pentru Lukoil. Până când vor putea funcționa cele 300 de benzinării din România
REACȚIE Rusia demontează scenariul „distrugerii Iranului”. Lavrov: Încercările de a tăia „nodul de criză” din Orientul Mijlociu vor eșua
16:25
Rusia demontează scenariul „distrugerii Iranului”. Lavrov: Încercările de a tăia „nodul de criză” din Orientul Mijlociu vor eșua
NEWS ALERT Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei
16:04
Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei
Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Unde ar putea fi ascunse indicii despre originea codului genetic?

