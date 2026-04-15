Trump amenință că rupe acordul comercial cu Marea Britanie din cauza Iranului. „Nu au fost acolo când am avut nevoie de ei”

Donald Trump a amenințat direct că va anula acordul comercial cu Marea Britanie pe fondul refuzului premierului britanic Keir Starmer de a susține acțiunile militare ale SUA în Iran, dar și pentru politicile economice britanice care îl deranjează pe liderul american, scrie POLITICO.

În cadrul unui interviu pentru Sky News, Trump a declarat că acordul comercial semnat anul trecut cu Marea Britanie „poate fi schimbat oricând” deoarece relațiile dintre cele două state sunt acum într-o pasă proastă. Președintele american l-a criticat pe Keir Starmer pentru refuzul de a permite folosirea bazelor britanice pentru bombardierele americane, în contextul în care SUA aveau nevoie de rampe de lansare pentru aeronavele sale.

Marea Britanie a fost prima națiune care a încheiat în 2025 un pact comercial cu administrația Trump prin care s-au stabilit taxe vamale de 10% pentru majoritatea bunurilor și scutiri pentru oțel și aluminiu, în comparație cu 15% față de tarifele impuse Uniunii Europene.

Premierul britanic a precizat miercuri în Camera Comunelor că nu va ceda amenințărilor președintelui american.

„Nu este războiul nostru și s-a pus multă presiune asupra mea să iau o altă cale, iar această presiune a inclus și ceea ce s-a întâmplat aseară. Nu mă voi răzgândi. Nu voi ceda”, le-a spus Starmer parlamentarilor britanici.

Trump este nemulțumit de refuzul britanicilor

Întrebat care sunt relațiile actuale dintre Londra și Washington, Donald Trump nu s-a abținut să nu răspundă. „Este vorba despre relația în care: atunci când le-am cerut ajutorul, nu au fost acolo. Când am avut nevoie de ei, nu au fost acolo. Când nu am avut nevoie de ei, nu au fost acolo. Și tot nu sunt acolo.”

Liderul liberal-democraților din Marea Britanie, Ed Davey, a declarat că amenințările lui Trump cu denunțarea acordului comercial ar trebui să fie „picătura care umple paharul”. În același timp, Davey l-a îndemnat pe Starmer să anuleze vizita regelui Charles în Statele Unite. „[Trump] este un om care tratează țara noastră ca pe un șef mafiot care conduce o afacere cu taxe de protecție”, a spus Ed Davey.

Va redresa regele Charles relația dintre SUA și Marea Britanie?

Regele Charles al Marii Britanii va vizita Statele Unite la finalul lunii aprilie, prilej cu care va ține un disurs în Congresul Statelor Unite și se va întâlni, în privat, cu Donald Turmp.

Spre deosebire de atacurile la adresa lui Keir Starmer, Trump a avut numai cuvinte de laudă la adresa monarhului britanic în cadrul interviului acordat pentru Sky News. Președintele SUA a spus despre regele Charles că este „un mare domn” și un „prieten”.

